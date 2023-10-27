巴隆調查：未來一年債優於股 但美股不會有失落的五年

巴隆周刊最新調查顯示，雖然大多數專業投資人認為未來一年「債優於股」，但95%看好未來五年的股票收益會高於債券。（路透）

巴隆周刊（Barron's）2023年秋季Big Money Poll調查顯示，專業投資 人對美股走勢沒有主流看法，雖然大多數認為未來一年「債優於股」，但股票 的失落期不致於長達五年。

根據這份針對逾100家投資機構進行的調查，38%的專業投資人看多未來一年的美股前景，38%持中性看法，24%看空。

看多的認為史坦普500指數到2024年底能漲14%，道瓊工業指數漲12%。看空的認為史坦普500指數到明年底跌3%，道瓊工業指數跌2%。至於科技股為主的那斯達克指數，多頭認為到明年底上漲15%，空頭預期下跌4%。

高品質債券和價值股獲得最多擁護者。投資人預計成長股未來一年舉步維艱，近半受訪者說美股目前估值過高。理由之一是近期債券殖利率 升高，加劇了與股票的競爭。

公債殖利率升抵2008-09年全球金融危機爆發前最高水準。投資人認為，這是回歸2008年前的世界，而非低成長、低利率、低通膨、由成長股主宰的結束於2022年的十年。

大多數受訪者預測，未來12個月債券的投報率優於股票。雖然今年債券價格下跌（與殖利率成反比），但股票仍然相對昂貴： 史坦普500指數的預估本益比是17。

雖然固定收益可能更受青睞，但少有基金經理人預期美股會面臨失落的五年。95%看好未來五年的股票收益會高於債券。在固定收益類別，40%的基金經理人偏愛美國公債。

近三分之二的受訪者預期，10年期公債一年後的殖利率至少4.5%，低於最近的4.8%。部分受訪者表示，該殖利率在走低之前可能還會再往上升一點，但他們也指出，目前已經達到或接近長期鎖定的水準。

投資人對2024年美國經濟陷入衰退的可能性，看法不一。46%預計未來12個月會陷入衰退，但不見得達到危機級別，僅6%說美國明年實質GDP將萎縮2%或更多。

股市最大風險為何？ 28%最擔心潛在的經濟衰退，26%指出可能會再升息，16%提到通膨再次升溫。