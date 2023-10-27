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英特爾財報／本季營收展望樂觀 PC晶片復甦強化獲利

編譯季晶晶／綜合外電
英特爾公布財測，本季營收將重返成長，達高於市場預期的146億至156億美元。（路透）
英特爾公布財測，本季營收將重返成長，達高於市場預期的146億至156億美元。（路透）

英特爾周四公布第3季財報，給華爾街帶來罕見的好消息，銷售和獲利雙雙超出分析師預期，儘管營收低於去年同期，而且該公司預測，因為受到PC市場改善和更有競爭力的產品線推動，今年最後幾個月的銷售將恢復成長。該股股價在盤後交易強升約7%。

PC晶片銷售復甦，預示這家陷入困境的公司今年底業績會更穩健。

英特爾發表聲明說，預計本季（第4季）營收會重返成長，達146億至156億美元，高於分析師預估的144億美元。不含特殊項目的每股盈餘是44美分，高於分析師預期的31美分。

樂觀前景表明，在執行長基辛格領導之下，英特爾轉虧為盈的動能日益强勁。該公司曾表示，PC市場已度過因為庫存積壓而導致的歷來最嚴重衰退，但該公司伺服器業務仍在苦苦掙扎，因為客戶轉向輝達（Nvidia）生產的晶片。

上季（第3季）營收142億美元，較去年同期少8%，是連續第七季出現年減幅，但比前三個月成長9%，超過華爾街預期的136億美元。第3季淨利大減71%，縮小至3.1億美元，原因是營收欠佳以及新產品增加生產成本。但每股盈餘41美分，高於分析師預估的22美分。毛利率45.8%持平於一年前。

基辛格在電話會議上告訴分析師，公司今年將削減大約30億美元的成本。英特爾財務長辛斯納（Dave Zinsner）表示，英特爾的每股盈餘得益於努力控制費用，營運成本比去年同期大減15%。該公司員工數現為12.03萬人，少於去年的13.15萬。

這支股票在盤後交易應聲勁揚7%。 先前在正常交易時段下跌0.94%到32.52美元。

以下是各事業群的表現：

包含筆電和桌電處理器的客戶運算部門銷售額下降3%至79億美元；資料中心和AI部門的銷售額下降10%到38億美元；英特爾子公司Mobileye是亮點，主要生產自動駕駛汽車的零部件，銷售額增長18%到5.3億美元；網路及邊緣運算事業群的銷售下降32%到15億美元；晶圓代工是新的製造業務，占比還很小，收入是3.11億美元。

英特爾表示，已多簽下兩家客戶的18A製程技術合約，使客戶總數達到三家，希望年底會有第四家。雖然英特爾預計2025年才能從18A製程技術獲得收入，但這是英特爾想建立的晶圓代工業務的核心。

英特爾認為它仍有望在2025年趕上台積電的晶片製造技術，該公司把這稱做「四年五節點」計畫。基辛格說：「大約兩年半前，當我們踏上『四年五節點』的征途，許多人認為我們的野心太大，但現在我們愈來愈方向明確地朝達標邁進。

晶片 華爾街 台積電

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