我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登見王毅 重申負責任管理美中競爭

紐約雖為民主黨票倉 對移民問題看法已被艾伯特改變

Meta示警 廣告業務不妙

編譯黃淑玲、簡國帆、林奇賢／綜合報導

臉書母公司Meta Platforms公布，上季獲利與營收均優於預期，但同時也示警，廣告事業高度依賴的經濟大環境將受衝擊，拖累Meta 26日美股早盤跌逾6%。

Meta財務長李蘇珊（Susan Li）在美股25日盤後表示：「我們很受到大環境變動的影響。2024年的營收展望並不確定。」儘管Meta在以色列和中東的直接曝險不大，但目前已觀察到本季的廣告支出較為疲軟。

該公司預估，本季營收介於365億美元~400億美元之間；分析師預估的共識為389億美元。

單就最新公布的上季（第3季）財報來看，彭博資訊分析，Ｍeta的廣告事業顯然已恢復元氣，脫離去年陷入的困境。Meta上季營收年增23%至342億美元，優於分析師預測平均值的335億美元，且是該公司從上市以來單季最高，增幅則是兩年來最大。上季服務的使用成長也很強勁，每日活躍用戶數年比成長7%到31.4億人。

Meta上季營業利益率由去年同期的20%翻倍至40%；淨利則暴增164%至116億美元，或每股盈餘4.39美元，均優於預期，反映推動撙節成本的「效率年」行動有成。

上季成本和支出下滑7%，員工人數也減少24%到66,185人。

Meta還說，2023年全年開支將縮減至870億美元~890億美元；先前所估的範圍是880億美元~910億美元。資本支出將介於270億~290億美元，較先前預估的區間上限300億美元來得低。2024年的開支則目標控制在940億美元~990億美元；資本支出將介於300億~350億美元。

Meta執行長祖克柏說，人工智慧（AI）將是明年最大的投資領域，無論是工程設計還是運算資源方面均是如此。

Meta略為下修資本支出區間上限，同時對明年資本支出的初步預估也低於分析師預期，拖累輝達（Nvidia）與Arista網路公司股價下挫。

至於負責研發智慧眼鏡、頭戴裝置的元宇宙部門Reality Labs，上季營業虧損較去年同期的36.7億美元擴大至37億美元，營收2.1億美元。分析師預期則是虧損39.4億美元，營收3.1億美元。

Meta表示，該部門明年的虧損會繼續增加，因該公司擴大元宇宙投資，短期內卻不太能提振營收。

投資 元宇宙 美股

上一則

諾貝爾經濟學奬得主羅默：聯準會瘋了才會再升息

下一則

ECB利率凍漲 一年多首見

延伸閱讀

史坦普500指數摔至5月來最低 業績喜憂參半 經濟數據強勁

史坦普500指數摔至5月來最低 業績喜憂參半 經濟數據強勁
美股盤前重點／美上季GDP急升近5% 科技股賣壓仍重

美股盤前重點／美上季GDP急升近5% 科技股賣壓仍重
拜登傳下周一簽署規範AI行政命令 「發展成國安工具」

拜登傳下周一簽署規範AI行政命令 「發展成國安工具」
大裁員後 Meta計畫明年增加招募AI等關鍵領域技術人員

大裁員後 Meta計畫明年增加招募AI等關鍵領域技術人員

熱門新聞

房貸利率上探8%，房市前景十分悲觀。（路透）

房市已經夠糟 但接下來可能糟

2023-10-22 21:47
巴菲特近40年前首次在美國全國電視網亮相，當時所提供的投資建議，至今依然受用。 （路透）

「股神」巴菲特1985年電視首秀 八大金句至今都受用

2023-10-23 08:50
儘管市場對美債殖利率近來節節高升感到恐慌，但其實債市更像是回到2000年代之前的情況。 路透

美債市回到20多年前 未來走向？歷史有答案

2023-10-23 14:02
Google母公司字母（Alphabet）最新財報顯示，雲端事業成長不如預期。 （路透）

谷歌母公司重挫…史指跌破關鍵門檻 那指8個月來最糟

2023-10-25 16:54
聯準會（Fed）為了把通膨率打回2%目標，一直鍥而不捨地升息。市場揣測，利率「更高、更久」的情況，可能要到高利率讓經濟某重要環節不堪壓力而斷裂，才會逼Fed反手降息。(路透)

美債殖利率何時降？要看信用市場「這環節」能撐多久

2023-10-25 10:55
安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗。圖／路透

伊爾艾朗批Fed官員：加劇債市不穩定的亂源

2023-10-21 15:15

超人氣

更多 >
李克強心臟病發逝世 享壽68歲

李克強心臟病發逝世 享壽68歲
華女德國天鵝湖遇害 檢方披露凶殘過程 控男嫌強姦謀殺

華女德國天鵝湖遇害 檢方披露凶殘過程 控男嫌強姦謀殺
「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」
港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時
緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人

緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人