Meta示警 廣告業務不妙

臉書母公司Meta Platforms公布，上季獲利與營收均優於預期，但同時也示警，廣告事業高度依賴的經濟大環境將受衝擊，拖累Meta 26日美股 早盤跌逾6%。

Meta財務長李蘇珊（Susan Li）在美股25日盤後表示：「我們很受到大環境變動的影響。2024年的營收展望並不確定。」儘管Meta在以色列和中東的直接曝險不大，但目前已觀察到本季的廣告支出較為疲軟。

該公司預估，本季營收介於365億美元~400億美元之間；分析師預估的共識為389億美元。

單就最新公布的上季（第3季）財報來看，彭博資訊分析，Ｍeta的廣告事業顯然已恢復元氣，脫離去年陷入的困境。Meta上季營收年增23%至342億美元，優於分析師預測平均值的335億美元，且是該公司從上市以來單季最高，增幅則是兩年來最大。上季服務的使用成長也很強勁，每日活躍用戶數年比成長7%到31.4億人。

Meta上季營業利益率由去年同期的20%翻倍至40%；淨利則暴增164%至116億美元，或每股盈餘4.39美元，均優於預期，反映推動撙節成本的「效率年」行動有成。

上季成本和支出下滑7%，員工人數也減少24%到66,185人。

Meta還說，2023年全年開支將縮減至870億美元~890億美元；先前所估的範圍是880億美元~910億美元。資本支出將介於270億~290億美元，較先前預估的區間上限300億美元來得低。2024年的開支則目標控制在940億美元~990億美元；資本支出將介於300億~350億美元。

Meta執行長祖克柏說，人工智慧（AI）將是明年最大的投資 領域，無論是工程設計還是運算資源方面均是如此。

Meta略為下修資本支出區間上限，同時對明年資本支出的初步預估也低於分析師預期，拖累輝達（Nvidia）與Arista網路公司股價下挫。

至於負責研發智慧眼鏡、頭戴裝置的元宇宙 部門Reality Labs，上季營業虧損較去年同期的36.7億美元擴大至37億美元，營收2.1億美元。分析師預期則是虧損39.4億美元，營收3.1億美元。

Meta表示，該部門明年的虧損會繼續增加，因該公司擴大元宇宙投資，短期內卻不太能提振營收。