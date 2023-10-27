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拜登見王毅 重申負責任管理美中競爭

紐約雖為民主黨票倉 對移民問題看法已被艾伯特改變

財經簡訊

財經新聞組／整理

需求減 UPS調降營收財測

由於電子商務配送需求下降，聯合包裹服務公司(UPS)調降2023年營收財測。在與卡車司機代表的員工進行合約談判後，這家亞特蘭大公司陷入獲利緊縮的境地。這家全球最大包裹遞送公司目前預計全年營收在913至923億元之間，而先前的預測約為930億元。

藥物銷售強勁 默克調升財測

默克第3季營收和調整後獲利超出預期，因其重磅抗癌藥物Keytruda、HPV疫苗Gardasil以及令人驚訝的新冠藥物Lagevrio銷售強勁。這家製藥巨頭還將全年銷售額財測上修至597至602億元，略高於8月的586至596億元。調整後獲利財測從先前的每股2.95至3.05美元下修至1.33至1.38元。

必治妥施貴寶獲利超出預期

必治妥施貴寶上季調整後獲利超出預期，營收符合預期，但該公司廣受歡迎的血癌藥物Revlimid的銷量因學名藥競爭而大幅下滑。第3季營收109.6億元，較去年同期下降2%。淨利19.3億元，合每股93分。去年同期淨利為16.1億元，合每股75分。排除某些項目，調整後每股獲利為2元。

西南航空放慢明年運力增速

西南航空計畫明年放慢運力成長速度，理由是隨著訂位模式恢復到疫情前的正常水平，旅遊需求放緩。西南航空在財報中表示，2024年第1季的航班量將較去年同期增加10%至12%，低於先前預測的16%。預計2024年全年成長率將在6%至8%之間。

BP訂購1億元特斯拉充電器

英國石油(BP)電動車充電部門將訂購價值1億元的特斯拉超快速充電器，以在美國推廣。這是特斯拉充電器首次在獨立網路上出現。這次採購是BP Pulse計畫之一；該計畫重點是2030年在全美充電站投資高達10億元。充電器為電動車市場領導者特斯拉提供了全新的收入來源。

亞馬遜上季淨利增逾2倍

亞馬遜第3季獲利和營收超出分析師預期。核心電商業務銷售額持續復甦，繼上季成長4%後再年增7%。淨利從一年前的29億元和每股28分增至99億元和每股94分，增加2倍多。廣告收入較上年同期成長26%。亞馬遜網路服務(AWS)本季成長12%，低於同業微軟的Azure和谷歌雲。

特斯拉 亞馬遜 電動車

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