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環球影城主題公園 獲利史上最高

財經新聞組／綜合報導

康卡斯特上季新增29.4萬名無線客戶。加上NBCUniversal的主題公園銷售額飆升，該公司第3季營收和獲利雙雙超過預期。

NBCUniversal的旗艦串流服務Peacock新增400萬訂戶，營收成長64%至8.3億元，將訂閱服務當季虧損控制在5.65億元。Peacock上年同期虧損6.14億元，營收5.06億元。

截至9月30日當季，康卡斯特淨利40億元，合每股98分，而去年同期為虧損46億元，合每股1.05分。經一次性專案調整後，本季每股獲利1.08元。上年業績受到康卡斯特2018年收購Sky相關的一次性損失和商譽費用的影響。

營收較去年同期成長0.9%。調整後息稅折舊攤提前利潤(EBITDA)成長5.1%達99.6億元。

康卡斯特表示，由於好萊塢環球影城超級任天堂世界的備受歡迎，主題樂園調整後的EBITDA增加20%達9.83億元，這是該部門史上最高單季獲利。

由於美國人繼續放棄傳統有線電視而轉向串流媒體服務，康卡斯特本季流失1.8萬名高速寬頻客戶和49萬名有線用戶。截至本季末，康卡斯特擁有1450萬視訊用戶和2980萬寬頻用戶。

美國寬頻收入成長3.8%達64億元，但用戶數因資費上漲而下降。

本季無線營收成長16%達9.17億元。康卡斯特本季末擁有630萬無線客戶。根據2016年達成的協議，康卡斯特使用Verizon的網路提供Xfinity電訊服務。

克里斯多福諾蘭(Christopher Nolan)執導的《奧本海默》(Oppenheimer)是史上票房收入最高的傳記片，全球票房收入超過9億元。由於去年暑期檔的整體票房收入更高，戲院收入仍下降25%至5.04億元。

由於發行收入增加，NBCUniversal媒體收入成長0.4%至60億元，而美國廣告銷售額下降8.4%至19億元。由於促銷和行銷費用下降，媒體部門調整後EBITDA成長6.5%達7.23億元。

主題樂園 奧本海默 環球影城

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