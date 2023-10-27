那指跌入修正 那指重挫1.18%

那斯達克綜合指數進一步跌入修正區間，Meta成為最新一家財測與投資 者預期不符的科技公司。

以科技股為主的那指下跌225.62點或1.76%收1萬2595.61點，跌破200日移動均線。史坦標普500指數下跌49.54點或1.18%收4137.23點；道瓊 工業指數下跌251.63點或0.76%收3萬2784.3點。史指盤中最低也跌入修正區域，收盤時較7月創下的收盤高點下跌近10%。

繼26日下跌2.4%後，那指已正式進入修正區間，較7月的年內最高收盤價下跌逾10%。

Facebook母公司Meta第3季營收和獲利表現出色，但該公司指出，本季至今廣告業務出現一些疲軟。投資者也擔心該公司Reality Labs部門的成本控制，該部門整季虧損37億美元。Meta收跌3.73%。

夏季以來的修正是由債券殖利率 飆升推動的，本月10年期公債殖利率一度突破5%。26日下跌10個基點至4.84%，但這未能阻止市場拋售。

市場並沒有從第3季國內生產毛額(GDP)報告中得到任何幫助。報告數據遠強於預期。在7到9月期間，美國GDP年化成長率為4.9%，而《道瓊》調查的經濟學家預測為4.7%。

隨著科技股整體持續下跌，科技巨頭蘋果跌破200日移動均線171.62元，股價下跌2.46%至166.89元。