美股最錢線/美債發行量增 殖利率恐難降

美國商銀發表報告表示，隨著利率攀升加劇美國赤字，2024年美國國債 發行量可能會創下歷史新高。

美商銀分析師將10年期美國國債供應量的預估上調至1.34兆元左右，較之前預估高出900億元。

分析師指出，「更高的利率可能會對赤字支出產生重大影響，並導致美國國債發行量增加，從而產生螺旋效應。」「在融資成本上升的背景下，債券供應前景變得更具挑戰性。」

美國政府20日公布的數據顯示，2023財年預算赤字爲1.695兆元，較上年成長23%，原因是收入下降，社會保障和醫療保險的支出增加，聯邦債務的利息成本創歷史新高。

考量到2023財年近1.7兆元的赤字超出預期，美商銀調整了未來幾年的赤字展望：2024年至2026年，赤字將從1.8兆元穩步攀升至2兆元。

美商銀還預計，淨利息支出占GDP的比重將越來越高，到2026年將攀升至創紀錄的3.5%。

雖然加稅和削減支出等解決方案長期以來一直被認為是解決美國赤字問題的必要手段，但分析師指出，對於立法者而言，實施這些方案並不容易。

更有可能的是，美國財政部將繼續發行國債，進一步擴大價值25.8兆元的國債市場。

美商銀分析師預計，下周將會重現8月再融資發債規模大幅增加的情況。除了7年期和20年期國債外，所有期限國債的拍賣 規模都將升至歷史高位。

美國財政部已經表示準備擴大國債拍賣規模。最新的拍賣計畫將於11月1日公布。財政部金融市場助理部長佛羅斯特(Josh Frost)上月表示：「未來幾季可能有必要進一步逐步增加國債拍賣規模。」

不斷增加的國債供應可能會繼續推高殖利率 ，近期的美國國債拍賣已經顯現出需求減弱的跡象，導致殖利率觸及16年高點。（財經新聞組）