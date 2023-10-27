我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登見王毅 重申負責任管理美中競爭

紐約雖為民主黨票倉 對移民問題看法已被艾伯特改變

消費力升溫 第3季GDP上揚

財經新聞組／綜合報導
美國第3季GDP成長4.9%，超過預期的4.7%。（路透）
美國第3季GDP成長4.9%，超過預期的4.7%。（路透）

即使利率上升、通膨壓力持續存在，以及各種其他國內和全球不利因素，在強勁消費者的推動下，第3季美國經濟成長速度仍然快於預期。

商務部報告指出，7至9月期間衡量美國生產的所有商品和服務的國內生產總值(GDP)年化成長率為4.9%，高於第2季未經修正的2.1%。接受《道瓊》調查的經濟學家預期GDP將成長4.7%。

GDP大幅成長主要是來自消費者支出、庫存增加、出口、住宅投資和政府支出的貢獻。

以個人消費支出衡量的消費者支出在第2季僅成長0.8%後，本季成長4%。國內私人投資總額成長8.4%，政府支出和投資成長4.6%。

消費者層面的支出在商品和服務方面的支出相當均勻，這兩項指標分別增加4.8%和3.6%。

GDP增幅創2021年第4季以來最大漲幅。

CMS數據顯示，雖然該報告可能會給聯準會一些保持政策緊縮的動力，但交易員仍認為下周會議不會升息。期貨定價顯示GDP發布後12月會議上升息的可能性僅有27%。

當許多經濟學家認為美國至少會陷入淺度衰退時，由於消費者支出超出所有人預期，經濟成長維持步伐。第3季消費者貢獻約68%的GDP。

雖然美國已證明能夠應對各種挑戰，但大多數經濟學家預計未來幾個月經濟成長將大幅放緩。然而，他們也普遍認為，在沒有其他不可預見的衝擊的情況下，美國可以避開衰退。

雖然新冠疫情期間的政府緩困已經耗盡，但隨著家庭減少儲蓄並增加信用卡債務，支出仍然強勁。

除了利率和通貨膨脹之外，消費者還面臨各種其他問題。

學貸支付的恢復預計將削減家庭預算，而汽油價格上漲和股市波動將打擊信心水準。地緣政治緊張局勢也帶來潛在的麻煩，以色列和哈馬斯之間的戰鬥以及烏克蘭戰爭給未來帶來巨大的不確定性。

投資 利率 升息

上一則

諾貝爾經濟學奬得主羅默：聯準會瘋了才會再升息

下一則

ECB利率凍漲 一年多首見

延伸閱讀

高層會談前夕 白宮提美中在南海爭端盼重啟軍事溝通

高層會談前夕 白宮提美中在南海爭端盼重啟軍事溝通
美第3季GDP強勁成長4.9% 主要靠消費及投資帶動

美第3季GDP強勁成長4.9% 主要靠消費及投資帶動
美股盤前重點／美上季GDP急升近5% 科技股賣壓仍重

美股盤前重點／美上季GDP急升近5% 科技股賣壓仍重
全球地緣政治衝突升溫 美中關係悄悄改善

全球地緣政治衝突升溫 美中關係悄悄改善

熱門新聞

房貸利率上探8%，房市前景十分悲觀。（路透）

房市已經夠糟 但接下來可能糟

2023-10-22 21:47
巴菲特近40年前首次在美國全國電視網亮相，當時所提供的投資建議，至今依然受用。 （路透）

「股神」巴菲特1985年電視首秀 八大金句至今都受用

2023-10-23 08:50
儘管市場對美債殖利率近來節節高升感到恐慌，但其實債市更像是回到2000年代之前的情況。 路透

美債市回到20多年前 未來走向？歷史有答案

2023-10-23 14:02
Google母公司字母（Alphabet）最新財報顯示，雲端事業成長不如預期。 （路透）

谷歌母公司重挫…史指跌破關鍵門檻 那指8個月來最糟

2023-10-25 16:54
聯準會（Fed）為了把通膨率打回2%目標，一直鍥而不捨地升息。市場揣測，利率「更高、更久」的情況，可能要到高利率讓經濟某重要環節不堪壓力而斷裂，才會逼Fed反手降息。(路透)

美債殖利率何時降？要看信用市場「這環節」能撐多久

2023-10-25 10:55
安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗。圖／路透

伊爾艾朗批Fed官員：加劇債市不穩定的亂源

2023-10-21 15:15

超人氣

更多 >
李克強心臟病發逝世 享壽68歲

李克強心臟病發逝世 享壽68歲
華女德國天鵝湖遇害 檢方披露凶殘過程 控男嫌強姦謀殺

華女德國天鵝湖遇害 檢方披露凶殘過程 控男嫌強姦謀殺
「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」
港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時
緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人

緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人