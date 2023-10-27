消費力升溫 第3季GDP上揚

美國第3季GDP成長4.9%，超過預期的4.7%。（路透）

即使利率 上升、通膨壓力持續存在，以及各種其他國內和全球不利因素，在強勁消費者的推動下，第3季美國經濟成長速度仍然快於預期。

商務部報告指出，7至9月期間衡量美國生產的所有商品和服務的國內生產總值(GDP)年化成長率為4.9%，高於第2季未經修正的2.1%。接受《道瓊》調查的經濟學家預期GDP將成長4.7%。

GDP大幅成長主要是來自消費者支出、庫存增加、出口、住宅投資 和政府支出的貢獻。

以個人消費支出衡量的消費者支出在第2季僅成長0.8%後，本季成長4%。國內私人投資總額成長8.4%，政府支出和投資成長4.6%。

消費者層面的支出在商品和服務方面的支出相當均勻，這兩項指標分別增加4.8%和3.6%。

GDP增幅創2021年第4季以來最大漲幅。

CMS數據顯示，雖然該報告可能會給聯準會一些保持政策緊縮的動力，但交易員仍認為下周會議不會升息 。期貨定價顯示GDP發布後12月會議上升息的可能性僅有27%。

當許多經濟學家認為美國至少會陷入淺度衰退時，由於消費者支出超出所有人預期，經濟成長維持步伐。第3季消費者貢獻約68%的GDP。

雖然美國已證明能夠應對各種挑戰，但大多數經濟學家預計未來幾個月經濟成長將大幅放緩。然而，他們也普遍認為，在沒有其他不可預見的衝擊的情況下，美國可以避開衰退。

雖然新冠疫情期間的政府緩困已經耗盡，但隨著家庭減少儲蓄並增加信用卡債務，支出仍然強勁。

除了利率和通貨膨脹之外，消費者還面臨各種其他問題。

學貸支付的恢復預計將削減家庭預算，而汽油價格上漲和股市波動將打擊信心水準。地緣政治緊張局勢也帶來潛在的麻煩，以色列和哈馬斯之間的戰鬥以及烏克蘭戰爭給未來帶來巨大的不確定性。