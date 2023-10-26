美債正擺脫「失落的十年」 策略師：10年期美債買在5%穩賺

分析師說，隨著殖利率扶搖直上，美債正要揮別走勢低迷的「失落十年」。（路透）

自2008年金融海嘯席捲全球後，世界各國利率降到谷底，股市於是享有十年好景，反觀美國公債市場則陷入分析師所謂「失落的十年」。如今，隨著殖利率 扶搖直上，美債正要揮別走勢低迷的十年，夠有膽識把握十載難逢機會買債的投資 人，未來可望收割豐碩成果。

MarketWatch報導，金融海嘯後的低利率環境，助長華爾街稱之為「TINA」的現象，意思是除買股票外別無選擇。於是美國股市自2009年3月展開一波大多頭行情，直到2020年3月新冠肺炎疫情大爆發才戛然而止，過去十年期間，美股史坦普500指數總回報率超過190%。

對照下，人氣最旺的美債ETF「iShares-20年期以上美國公債ETF」（代碼：TLT）過去十年下跌逾1%。CPIWealth首席市場策略師Charlie Bilello形容這段期間為美債「失落的十年」。

2023年美國公債價格大跌，根據美銀資料，美債可能締造連跌三年的空前紀錄。投資人若持有在零利率時代發行的美國公債，隨著近年來利率扶搖直上、走勢相反的價格大跌，已蒙受莫大損失，例如30年期美債價格就已腰斬。

美債殖利率也許還有往上升的空間，但隨著指標性的10年期美債殖利率奔向5%，歷史顯示，此刻若買進美債，未來數年幾乎篤定能獲致可觀的報酬。

Bilello指出，一旦殖利率在5%上下，未來七年投資人有5.4%的年化報酬率可期。

他說：「債券 未來報酬的最佳單一預測指標，是起始殖利率，關聯性達97%。如今殖利率逼近5%，預期未來報酬自2007年來從沒這麼高過。」

同時，利率已升到20年來最高水準，未來幾年美股展望不太美妙，美債的展望則可望漸入佳境。

前美林經濟學家David Rosenberg最近在致客戶報告指出，若在10年期美債殖利率躍上5%時買進，未來12個月如果殖利率下降50個基點，總回報率可達8.5%；若是殖利率再升50個基點，投資人也可賺1%，因為豐厚的票息支付可抵銷債券跌價的損失。

他說：「別忘了，上一回（10年期美債殖利率）收在5%以上，是在2007年7月19日，之後12個月10年期美債的總報酬率為11.5%。」

美債殖利率25日再度攀上16年高峰附近。FactSet的資料顯示，10年期美債殖利率攀升11.2個基點至4.952%，30年期殖利率同步躍升12.7個基點至5.09%。債券殖利率走勢與價格反向。