我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登見王毅 重申負責任管理美中競爭

紐約雖為民主黨票倉 對移民問題看法已被艾伯特改變

那斯達克綜合指數陷入修正領域 接下來會怎麼走？

編譯簡國帆／綜合外電
那斯達克綜合指數25日跌入修正領域，為史上第70次。（路透）
那斯達克綜合指數25日跌入修正領域，為史上第70次。（路透）

在美債殖利率暴漲拉高舉債成本、壓制股市之際，那斯達克綜合指數25日跌入修正領域，為史上第70次，歷史經驗顯示，那指在跌入修正後，表現常在三個月改善，但這回還要看美債殖利率走向與聯準會（Fed）的態度。

對利率敏感的那斯達克綜合指數今年上半年強勢上漲，部分原因是市場樂觀預期Fed原本的緊縮貨幣立場可能轉向，但Fed不斷釋出利率將維持更高更久的訊息，在最近幾個月衝擊股市。

受到Google雲端事業表現低迷的衝擊。那指25日大跌2.4%，收12,821.22點，從去年7月中的前波高點回落至少10%，符合跌入修正領域的定義，也是該指數在1971年推出以來，第70次收盤落入修正領域。那指指要受到

費城半導體指數25日也跌4%，為今年來表現最差的單日表現，也是去年12月22日以來的最大單日跌幅，主因為德州儀器（Texas Instruments）指稱工業需求減弱，以及輝達（Nvidia）表示美國提前實施最新出口管制措施，重創市場信心。

Dakota財富管理公司資深資產組合經理人帕弗利克（Robert Pavlik）指出，長期美國公債殖利率急升，已嚇壞投資人，尤其利率上漲特別容易衝擊股價已高飛的高成長科技股。他預期，美國10年期公債殖利率會在5.52%~5.5%之間觸頂，可能增添那指復甦的複雜度。

道瓊市場數據顯示，在那指過去20次的修正中，平均花了三個月的時間表現才好轉，平均上漲2.1%，再之後一年平均挺升14.4%，也就是該指數常在陷入修正幾個月後反彈。

帕弗利克說，大型科技股正感受到壓力，雖然這種壓力將在某個時間點減輕，但重點還是在Fed的態度。

殖利率 那斯達克 雲端

上一則

美債殖利率竄高衝擊 美企10月來發債額為十多年同期新低

下一則

美債正擺脫「失落的十年」 策略師：10年期美債買在5%穩賺

延伸閱讀

美債殖利率竄高衝擊 美企10月來發債額為十多年同期新低

美債殖利率竄高衝擊 美企10月來發債額為十多年同期新低
史指跌落4200點 那指2月來最糟

史指跌落4200點 那指2月來最糟
賣壓不止 美期指續跌 那斯達克100期指跌幅擴大至1%

賣壓不止 美期指續跌 那斯達克100期指跌幅擴大至1%
美債殖利率何時降？要看信用市場「這環節」能撐多久

美債殖利率何時降？要看信用市場「這環節」能撐多久

熱門新聞

房貸利率上探8%，房市前景十分悲觀。（路透）

房市已經夠糟 但接下來可能糟

2023-10-22 21:47
巴菲特近40年前首次在美國全國電視網亮相，當時所提供的投資建議，至今依然受用。 （路透）

「股神」巴菲特1985年電視首秀 八大金句至今都受用

2023-10-23 08:50
儘管市場對美債殖利率近來節節高升感到恐慌，但其實債市更像是回到2000年代之前的情況。 路透

美債市回到20多年前 未來走向？歷史有答案

2023-10-23 14:02
Google母公司字母（Alphabet）最新財報顯示，雲端事業成長不如預期。 （路透）

谷歌母公司重挫…史指跌破關鍵門檻 那指8個月來最糟

2023-10-25 16:54
聯準會（Fed）為了把通膨率打回2%目標，一直鍥而不捨地升息。市場揣測，利率「更高、更久」的情況，可能要到高利率讓經濟某重要環節不堪壓力而斷裂，才會逼Fed反手降息。(路透)

美債殖利率何時降？要看信用市場「這環節」能撐多久

2023-10-25 10:55
安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗。圖／路透

伊爾艾朗批Fed官員：加劇債市不穩定的亂源

2023-10-21 15:15

超人氣

更多 >
李克強心臟病發逝世 享壽68歲

李克強心臟病發逝世 享壽68歲
華女德國天鵝湖遇害 檢方披露凶殘過程 控男嫌強姦謀殺

華女德國天鵝湖遇害 檢方披露凶殘過程 控男嫌強姦謀殺
「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」
港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時
緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人

緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人