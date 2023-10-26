那斯達克綜合指數陷入修正領域 接下來會怎麼走？

那斯達克綜合指數25日跌入修正領域，為史上第70次。（路透）

在美債殖利率 暴漲拉高舉債成本、壓制股市之際，那斯達克 綜合指數25日跌入修正領域，為史上第70次，歷史經驗顯示，那指在跌入修正後，表現常在三個月改善，但這回還要看美債殖利率走向與聯準會（Fed）的態度。

對利率敏感的那斯達克綜合指數今年上半年強勢上漲，部分原因是市場樂觀預期Fed原本的緊縮貨幣立場可能轉向，但Fed不斷釋出利率將維持更高更久的訊息，在最近幾個月衝擊股市。

受到Google雲端 事業表現低迷的衝擊。那指25日大跌2.4%，收12,821.22點，從去年7月中的前波高點回落至少10%，符合跌入修正領域的定義，也是該指數在1971年推出以來，第70次收盤落入修正領域。那指指要受到

費城半導體指數25日也跌4%，為今年來表現最差的單日表現，也是去年12月22日以來的最大單日跌幅，主因為德州儀器（Texas Instruments）指稱工業需求減弱，以及輝達（Nvidia）表示美國提前實施最新出口管制措施，重創市場信心。

Dakota財富管理公司資深資產組合經理人帕弗利克（Robert Pavlik）指出，長期美國公債殖利率急升，已嚇壞投資人，尤其利率上漲特別容易衝擊股價已高飛的高成長科技股。他預期，美國10年期公債殖利率會在5.52%~5.5%之間觸頂，可能增添那指復甦的複雜度。

道瓊市場數據顯示，在那指過去20次的修正中，平均花了三個月的時間表現才好轉，平均上漲2.1%，再之後一年平均挺升14.4%，也就是該指數常在陷入修正幾個月後反彈。

帕弗利克說，大型科技股正感受到壓力，雖然這種壓力將在某個時間點減輕，但重點還是在Fed的態度。