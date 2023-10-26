美債殖利率竄高衝擊 美企10月來發債額為十多年同期新低

美國公債市場動盪，已迫使美國企業延後發債計畫。（美聯社）

美國公債市場動盪，已迫使美國企業延後發債計畫，10月來的發債額為十多年來同期最低。

英國金融時報（FT）報導，LSEG的數據顯示，美國10月來透過發行債券 與槓桿貸款取得的資金略低於700億美元，為今年來最少，也是2011年以來的10月最低，而且舉債件數僅共50件，也是20年來同期新低。

銀行家表示，美國公債殖利率 過去一個月來大幅上漲，以拉高企業借貸成本，促使企業除非必要，否則都延後發債計畫。

美國10年期公債殖利率本周漲破5%，為2007年來首見，遠高於三個月前的不到4%，因市場預期聯準會（Fed）將維持利率更高更久。洲際交易所美銀指數的資料顯示，美國投資 級公司債殖利率也連帶7月底的5.6%，衝上6.3%。

花旗全球債券資本市場部門主管鐘賀布（Richard Zogheb）指出，企業都了解到利率將維持更高更久，但最近債券殖利率在短期內波動劇烈，因此寧可先觀望，先確認當前利率水準是否持續。

企業決定觀望，也凸顯Fed政策預期直接影響企業融資計畫的程度。許多企業都在新冠疫情後的低利率期間延長債券的到期時間，因此有能力先等待，但其他已延長發債計畫的企業，特別是信評較低者，可能沒辦法等太久。

一位資深銀行家說，之前一些借款人已在三到四個月前延後再融資計畫，但現在借款成本又上漲了1個百分點。

由於9月發債活動熱絡，市場原就廣泛本月發債額會減緩。瑞銀信用策略部門主管米許說，企業已建立一點緩衝，而且企業正陸續發布第3季財報，這段期間的舉債腳步原本就會放慢。但美國公債殖利率上漲，已進一步拖慢舉債活動。

富國銀行槓桿聯貸部門主管葛瑞格里指出，美國公債動盪讓投資人很難為風險定價，因此大家都不出手，先等情勢塵埃落定。

不過，摩根士丹利全球投資級債券承銷部門共同主管霍吉森說，最近美債殖利率上漲，刺激了一些對資金用途有具體規劃的借款人，想趕在殖利率漲到更高之前先發債。