我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登見王毅 重申負責任管理美中競爭

紐約雖為民主黨票倉 對移民問題看法已被艾伯特改變

美債殖利率竄高衝擊 美企10月來發債額為十多年同期新低

編譯簡國帆／綜合外電
美國公債市場動盪，已迫使美國企業延後發債計畫。（美聯社）
美國公債市場動盪，已迫使美國企業延後發債計畫。（美聯社）

美國公債市場動盪，已迫使美國企業延後發債計畫，10月來的發債額為十多年來同期最低。

英國金融時報（FT）報導，LSEG的數據顯示，美國10月來透過發行債券與槓桿貸款取得的資金略低於700億美元，為今年來最少，也是2011年以來的10月最低，而且舉債件數僅共50件，也是20年來同期新低。

銀行家表示，美國公債殖利率過去一個月來大幅上漲，以拉高企業借貸成本，促使企業除非必要，否則都延後發債計畫。

美國10年期公債殖利率本周漲破5%，為2007年來首見，遠高於三個月前的不到4%，因市場預期聯準會（Fed）將維持利率更高更久。洲際交易所美銀指數的資料顯示，美國投資級公司債殖利率也連帶7月底的5.6%，衝上6.3%。

花旗全球債券資本市場部門主管鐘賀布（Richard Zogheb）指出，企業都了解到利率將維持更高更久，但最近債券殖利率在短期內波動劇烈，因此寧可先觀望，先確認當前利率水準是否持續。

企業決定觀望，也凸顯Fed政策預期直接影響企業融資計畫的程度。許多企業都在新冠疫情後的低利率期間延長債券的到期時間，因此有能力先等待，但其他已延長發債計畫的企業，特別是信評較低者，可能沒辦法等太久。

一位資深銀行家說，之前一些借款人已在三到四個月前延後再融資計畫，但現在借款成本又上漲了1個百分點。

由於9月發債活動熱絡，市場原就廣泛本月發債額會減緩。瑞銀信用策略部門主管米許說，企業已建立一點緩衝，而且企業正陸續發布第3季財報，這段期間的舉債腳步原本就會放慢。但美國公債殖利率上漲，已進一步拖慢舉債活動。

富國銀行槓桿聯貸部門主管葛瑞格里指出，美國公債動盪讓投資人很難為風險定價，因此大家都不出手，先等情勢塵埃落定。

不過，摩根士丹利全球投資級債券承銷部門共同主管霍吉森說，最近美債殖利率上漲，刺激了一些對資金用途有具體規劃的借款人，想趕在殖利率漲到更高之前先發債。

殖利率 債券 投資

上一則

巴菲特又增持西方石油 均價近63美元 持股比升至25.8%

下一則

那斯達克綜合指數陷入修正領域 接下來會怎麼走？

延伸閱讀

美國攜中東打擊哈瑪斯祕密資金 估值上看10億

美國攜中東打擊哈瑪斯祕密資金 估值上看10億
碧桂園美元債券首度違約 寬限期內未付1540萬美元利息

碧桂園美元債券首度違約 寬限期內未付1540萬美元利息
美債殖利率何時降？要看信用市場「這環節」能撐多久

美債殖利率何時降？要看信用市場「這環節」能撐多久
美債殖利率升破5% 衝擊大

美債殖利率升破5% 衝擊大

熱門新聞

房貸利率上探8%，房市前景十分悲觀。（路透）

房市已經夠糟 但接下來可能糟

2023-10-22 21:47
巴菲特近40年前首次在美國全國電視網亮相，當時所提供的投資建議，至今依然受用。 （路透）

「股神」巴菲特1985年電視首秀 八大金句至今都受用

2023-10-23 08:50
儘管市場對美債殖利率近來節節高升感到恐慌，但其實債市更像是回到2000年代之前的情況。 路透

美債市回到20多年前 未來走向？歷史有答案

2023-10-23 14:02
Google母公司字母（Alphabet）最新財報顯示，雲端事業成長不如預期。 （路透）

谷歌母公司重挫…史指跌破關鍵門檻 那指8個月來最糟

2023-10-25 16:54
聯準會（Fed）為了把通膨率打回2%目標，一直鍥而不捨地升息。市場揣測，利率「更高、更久」的情況，可能要到高利率讓經濟某重要環節不堪壓力而斷裂，才會逼Fed反手降息。(路透)

美債殖利率何時降？要看信用市場「這環節」能撐多久

2023-10-25 10:55
安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗。圖／路透

伊爾艾朗批Fed官員：加劇債市不穩定的亂源

2023-10-21 15:15

超人氣

更多 >
李克強心臟病發逝世 享壽68歲

李克強心臟病發逝世 享壽68歲
華女德國天鵝湖遇害 檢方披露凶殘過程 控男嫌強姦謀殺

華女德國天鵝湖遇害 檢方披露凶殘過程 控男嫌強姦謀殺
「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」
港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時
緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人

緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人