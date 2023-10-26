美股最錢線/財報季反應冷 大盤恐續下跌

美股 24日收高，一系列穩健的企業財報似乎刺激了投資 人的熱情，並引發全面反彈。但一項數據卻點出完全不同的現實。

根據統計，在已公布第3季業績的史坦普500指數成分股中，每股獲利落後分析師預期的公司，其股價在業績公布當天表現平均落後大盤3.7%；是2019年第2季以來的最大落差。

而每股獲利高於分析師預期的公司也不太樂觀，當天股價比史指平均低0.6%；是2020年第4季以來首見。

投資人對獲利未達標的公司給予嚴格的懲罰，同時又對業績報喜的公司反應冷淡，與大盤漲勢截然不同。

這讓不少分析師憂慮，在迎來連續2月下跌之後，史指可能還會繼續下跌。

將近三分之一史指成分股本周公布業績。亞特蘭大Globalt資深投資組合經理人馬丁(Thomas Martin)認為，財報季現在才剛全面開始，先前的財報顯然有些令人失望，但接下來的消息值得期待。

然而，他的看法與事實有偏差。根據LSEG數據，至今已發布財報的118家史指成分股中，81%的表現超出分析師預期。

業績的穩中帶好顯然並不足以滿足投資人期待，不夠高調的表現甚至反而引來市場懲罰。

華爾街 也正在表現出倦怠。即使分析師們都強調對明年獲利前景充滿信心，但對公司目標價一直在短期修正，下修評級的數量明顯超過了調升的數量。

摩根史坦利策略師威爾森(Michael Wilson)警告，美股第4季以及2024年的獲利預測仍然過高，這降低年底反彈的可能性。

富國銀行策略師哈維(Christopher Harvey)則指出，公司高層頻頻警告消費者過度保守，加上其財測平淡乏味，似乎呈現出一些不利的訊號。

他說，到目前為止，只有8家史指成分股調升全年財測，7家將財測下修至少1%。而上季有116家公司調升財測，只有47家下修財測。（財經新聞組）