亞馬遜 有1.81億歐盟 用戶

亞馬遜根據歐盟《數位服務法案》(DSA)要求，發布第一份商店透明度報告表示，該公司在歐盟擁有超過1.81億用戶，並在該地區直接雇用超過15萬名員工。德國是亞馬遜商店最大市場，每月活躍用戶超過6000萬；其次是法國的3500萬用戶。

ARM房貸占比創近一年新高

隨著房貸利率 持續上升，房貸需求基本上已降至1995年以來最慢的速度，等於陷入停滯。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)的季節性調整指數，上周總申請量較前周下降1%。然而，提供較低利率的彈性利率房貸(ARM)占總房貸需求的比率達到9.5%，為近一年來最高水準。

生產缺陷 波音調降交機預測

波音公司表示，今年737 Max客機交機數將少於預期，因為該公司正在解決一些這款暢銷飛機上發現的生產缺陷。波音預計今年將交機375至400架，低於先前估計的400至450架。雖然有生產問題，波音仍維持2023年自由現金流30至50億元的財測不變。

軍事需求強 通用動力獲利佳

美國國防承包商通用動力公司上季財報超出華爾街的預期，因為旺盛的軍事裝備需求克服了營運費用的上升。五角大廈已向國防企業授予利潤豐厚的合同，以補充烏克蘭耗盡的武器庫存。通用動力製造的武器系統、彈藥和艾布拉姆斯坦克等戰車，對烏克蘭至關重要。

T-Mobile調升自由現金流

T-Mobile US調升全年自由現金流預測下限，因上季用戶增加量和獲利超過預期，客戶紛紛湧向該公司更實惠的套餐。預計今年調整後自由現金流將在134至136億元間；先前的預測為132至136億元。第3季新增85萬名事後付費電話客戶，在同業中最高，超過FactSet預計的77.34萬名客戶。

景氣回春 穆迪獲利高於預期

評級機構穆迪第3季獲利高於預期，得益於對其研究和分析的強勁需求。與去年相比，經濟不確定性減少，也推動債務發行反彈，進一步提振了穆迪的業務。截至9月30日當季調整後每股獲利2.43元，高於分析師平均預期的每股2.3元。全年調整後獲利財測不變，為每股9.75至10.25元。