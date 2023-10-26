經濟陷危機 華爾街CEO示警

高盛CEO所羅門。（路透）

華爾街 部分高階主管在10月中旬發布第3季財報時，對經濟走向抱持謹慎態度。而他們本周的言論聽來更加悲觀。

以色列 和哈馬斯之間的最新戰爭為大環境增添了不祥的背景。其他令人擔憂的發展包括持續的通貨膨脹、烏克蘭戰爭、中美緊張局勢升級、商業房產困境，以及即將到來的美國總統選舉的不確定性。

高盛CEO 所羅門(David Solomon)在沙烏地阿拉伯舉行的未來投資倡議年度CEO會議中指出，「如果今天聽聽大家的談話內容，一定充滿了許多不確定性。」

他說：「從長遠來看，我當然持樂觀態度，但現在我還不確定。如果你是CEO，並且你不確定，那麼你在改變業務軌跡的重大決策時往往會持謹慎態度。」

摩根大通CEO戴蒙(Jamie Dimon)、花旗集團CEO佛雷澤(Jane Fraser)、貝萊德CEO芬克 (Larry Fink)和橋水基金創始人達利奧(Ray Dalio)也都發出警告。

佛雷澤表示，「很難不感到有點悲觀」。她指的是最近哈馬斯在以色列發動的襲擊以及該地區不斷升級的緊張局勢。

芬克提到新世界衝突的經濟風險，「戰爭、恐懼和不穩定都會帶來後果，我認為這將導致希望減少、恐懼增加，如果我們不從全球角度來看，就會導致更多收縮。」

戴蒙在13日小摩發布財報時表示，「這可能是幾十年來世界上最危險的時期」。他本周也毫不猶豫地警告可能出現的經濟危險。