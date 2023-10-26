獲利大增23% Meta財報超標

Meta第3季業績優於預期，營收成長23%，為2021年以來最快增速。

當季每股獲利4.39美元，遠高於LSEG預期的每股3.63元。營收341.5億元，高於LSEG預期的335.6億元。

投資 者也關注用戶數量。根據StreetAccount的數據，每日活躍用戶(DAU)為20.9億，高於預期的20.7億；每月活躍用戶(MAU)為30.5億，與預期相當；每位用戶平均收入(ARPU)為11.23元，高於預期的11.05元。

隨著客戶數從連3季下降的2022年反彈，Meta的核心數位廣告業務成長更快。

Meta預計第4季營收為365至400億元。LSEG分析師預計銷售額為388.5億元。依照該區間的中位數計算，年成長率約為19%。

Meta表示，2023年的總支出估計將在870至890億元之間，低於先前預測的880至910億元。2024年的支出將減少至940至990億元之間。

這家社群網路巨頭本季淨利年增164%至115.8億元。

專注於虛擬實境(VR )和擴增實境(AR)技術的實境實驗室(Reality Labs)部門本季營運虧損37.4億元。自去年初以來，該部門已損失近250億元。

該公司表示，預計實境實驗室部門的營運虧損「將同比大幅增加，因為我們在VR/AR方面正在進行產品開發工作，而且我們為進一步擴大生態系統而進行投資。」

截至9月30日當季，Meta擁有6萬6185名員工，年減24%。該公司表示，參與其重大成本削減工作的「絕大多數員工」已不再計入其員工人數。

Meta在財報中表示：「從2022年開始，我們採取多項措施來追求更高的效率，並重新調整業務和戰略重點。」「截至2023年9月30日，我們已基本完成計劃的員工裁員，同時繼續評估設施整合和數據中心重組 計劃。」

該公司的總成本和支出年減7%至204億元，凸顯2023年「效率年」主題的影響。