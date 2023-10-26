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史指跌落4200點 那指2月來最糟

財經新聞組／綜合報導

谷歌母公司Alphabet的財報業績令人失望，加上利率反彈，史坦普500指數收盤跌落關鍵水平。

史指下跌60.91點或1.43%收4186.77點，失守分析師廣泛關注的4200點水準，為5月以來首次低於該門檻。那斯達克指數下跌318.65點或2.43%收1萬2821.22點，是2月21日以來最糟單日走勢，當時那指下跌2.5%。道瓊工業指數下跌105.45點或0.32%至3萬3035.93點。

由於雲端業務未達分析師預期，掩蓋了強勁的營收和獲利成長，Alphabet下跌9.51%。創2020年3月以來最糟單日走勢。史指通訊服務類股下跌5.9%。

科技巨頭蘋果和亞馬遜分別下跌1.35%和5.58%。亞馬遜將於26日收盤後公布第3季業績。AI晶片製造商輝達下跌4.31%。Facebook母公司Meta下跌4.17%。Salesforce和Advanced Micro Devices也表現落後，分別下跌3.51%和5.52%。英特爾下跌5.09%。

雖然企業獲利仍是投資人關注焦點，但殖利率也備受關注，因為殖利率仍徘徊在多年高點附近。指標10年期公債殖利率攀升近11個基點至約4.95%。

微軟在科技股下跌中脫穎而出，第1季業績超出華爾街預期後，股價上漲3.07%。

至今約有29%的史指成分股公布第3季財報。其中78%超出預期。

殖利率 亞馬遜 雲端

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