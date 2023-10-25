經濟學家真不懂？1盒穀片要價8.99美元 恐害拜登連任夢碎

圖為美國超市陳售的家樂氏穀片。（路透）

全球事務未來會怎麼走？可能取決於一盒穀片在美國賣多少錢。

布魯金斯學會的高級研究員蓋斯登解釋，美國是西方世界的領導者，也是全球秩序的維護者，儘管全球秩序正受到來自四面八方的挑戰。總統拜登 既是美國三軍統帥，也是美國外交政策舵手，他的抉擇將對國際事務產生決定性的影響。也因此，2024年美國總統大選 結果，將左右許多國家的命運。

但什麼是當前美國選民最關心的議題？往年，決定誰能入主白宮的關鍵因素，並不是候選人的外交政策，而是選前的經濟情況。倘若在選舉日迫近之際經濟衰退來襲，失業率升高，選民想必會用選票宣洩怒氣，往往對現任總統不利。

在當前這個選舉周期，核心經濟議題不是成長和就業 ，而是通膨。最新經濟學人/YouGov對美國民眾隨機抽樣調查顯示，對於「什麼是衡量全國經濟最佳的指標」的問題，4%的受訪者認為是股市；11%選擇個人財務；15%選擇失業率和就業報告；過半數受訪者（56%）則認為，產品和服務的價格是最佳指標。

美國通膨已明顯降溫，但美國民眾仍對通膨怨聲載道，令許多經濟學家大惑不解。蓋斯登指出，這是因為經濟學家談的「通膨」，指的是物價上漲的速度，因此對通膨已大幅降下來、民怨卻依然沸騰，感到困惑。但民調顯示，一般民眾不僅關心物價上漲速度，更關切物價的價位。

蓋斯登在華爾街日報撰文說，伊利諾州一名清潔婦表示，日前瞄見早餐穀片現在一盒售價漲到8.99美元，她的反應是「幾乎心臟病發作」，心想「那是與1加侖牛乳搭售的價格嗎？」這句話道出許多美國人心聲。蓋斯登說，他和其他眾多美國人的想法是，眾多物價理應以疫前價位為準，如今見到萬物價格至少大漲30%，實在難以接受。對於有子女要扶養的低所得家庭來說，更形成生活費危機。

不只是食物。根據2023年7月的資料，美國人現在買一輛新車，平均要花48,334美元，2019年大約3.7萬美元就買得到了。雖說物價漲得最厲害的時期是在2020年和2021年，但今天新車售價仍比四年前漲了31%。物價漲速已減緩，但價格並沒有隨供應鏈問題解決而降下來。

再看房價。過去四年來，美國成屋價格中位數已大漲45%，從271,500美元漲到394,300美元。但房屋建商卻不急著給首次購屋族新的選擇；新屋售價的中位數也已大漲36%，從2019年秋季的315,700美元，漲到現在的430,300美元。年輕人成家想買自己的第一棟房子，卻四處碰壁。

蓋斯登相信，拜登的外交政策有助於增進美國長期國家安全利益，但拜登的外交政策要能落實，有賴國內民眾支持他的政府，但民意支持度卻因為他處理其他問題的方式遭到質疑而承受壓力，生活費問題就是最明顯的敗筆。

別小看一盒穀片價格凸顯的問題，那可能堵住拜登連任總統之路，除非他能拿出有效辦法給物價迎頭痛擊。