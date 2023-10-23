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美債殖利率 可能往上走

編譯任中原／綜合報導

本周將公布最新數據預料將顯示，美國經濟仍是全球成長的強力引擎，強化聯準會（Fed）利率更高更久的預期，可能帶動美債殖利率續漲。債市觀察家指出，最近美國公債市場震盪空前激烈，中東緊張雖是利多，但供給激增卻是利空，預料未來數月債市將持續動盪。

美國26日將公布第3季國內生產毛額（GDP）初估值，預估年率季比將成長4.3%，彭博經濟學家更預測將達4.7%，全年成長率可能高於Fed在9月的預測。27日發布9月個人消費支出（PCE）平減指數年比估將攀升3.4%，核心指標年升3.7%，仍高於Fed目標，可能促使Fed加強考慮再升息一次，繼續推升美債殖利率。

美國近來數據強勁、多位Fed官員的談話、加上擔憂中東戰局擴大等多空因素，使美國10年期公債殖利率震幅高達40個基點，且長債殖利率震幅已比18年來美股指數大部分時間的震幅都高。富國證券總體策略主管史庫馬徹表示，利率震幅「仍將相當高，至少持續到明年中」，直到市場對Fed政策走向更加清晰為止。

經濟學家伊爾艾朗表示，部分原因是Fed很難暗示對利率走向的看法，「我們仍將陷於高度不確定情勢，因為對經濟走向毫無願景。他們必須從過度依賴數據，轉為依賴一些更具前膽性的數據」。

Fed主席鮑爾上周保留進一步升息的可能性，使美債殖利率曲線更加轉陡，短債殖利率下降，但長債殖利率一度衝到5%。

同時，中東危機持續升高，且美國財政益發堪憂，也影響投資人信心。投資人已預期11月財政部公布的下季發債計畫金額將進一步擴大。彭博經濟學者表示，「除非美國陷入衰退，否則美債很難持續回升」。

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