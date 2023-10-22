蘋果傳一年豪砸10億美元 要讓更多AI功能加入iOS和Siri

蘋果公司開始投入10億美元以上的資金發展生成式AI，試圖在自家的iOS作業系統中引進更多AI。（歐新社）

蘋果公司開始投入10億美元以上的資金發展生成式AI ，試圖在自家的iOS作業系統中引進更多AI。

App leInsider網站報導，隨著ChatGPT和競品推動一波技術進步，外界認為蘋果有必要在這塊市場迎頭趕上。蘋果執行長庫克9月證實，該公司「當然」在投入生成式AI的發展。

根據彭博資訊22日刊出的時事通訊「Power On」報導，蘋果高層主管對AI浪潮感到「措手不及」，因此從2022年底以來就不斷投入追趕。一位消息人士說：「內部對此懷有大量焦慮，把這視為是重大失誤。」

除了打造名為「Apple GPT」的內部聊天機器人外，蘋果公司還熱切研究如何把這項技術引入產品中。

蘋果的AI發展是由資深副總裁吉安南德雷亞 （John Giannandrea）和費德里吉（Craig Federighi）領導，分別負責AI與軟體。服務事業高級副總裁庫伊（Eddy Cue）顯然也參與這項計畫，這項AI計畫每年將讓蘋果投入約10億美元的成本。

吉安南德雷亞負責新的AI系統技術的開發，也要修改蘋果語音助理系統Siri來使用AI系統。採用這套AI系統的新版、改善後的Siri最快會在2024年問世。

費德里吉主導的軟體工程團隊則致力於把AI引進新一版本的iOS作業系統中，其功能顯然會涉及使用蘋果的大型語言模型，而且可以改善Siri回答問題的方式以及通訊應用程式Messages能自動完成句子的方式。

蘋果也在探索將生成式AI加入Xcode這類開發工具。Xcode是蘋果向開發人士提供的整合開發工具，若加入了生成式AI，可協助開發人士為蘋果平台創造應用程式（App）時更加快速。

在服務事業方面，則是努力將AI加入各種App中，例如自動生成式的Apple Music播放清單，也可能協助使用者進行Pages文書處理或在簡報工具Keynote上建立投影片。