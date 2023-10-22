我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

漸凍症華女 每天工作10小時 成知名美劇視效大師

布碌崙8大道附近發生群毆槍擊案 兩人受傷

蘋果傳一年豪砸10億美元 要讓更多AI功能加入iOS和Siri

編譯葉亭均／綜合外電
蘋果公司開始投入10億美元以上的資金發展生成式AI，試圖在自家的iOS作業系統中引進更多AI。（歐新社）
蘋果公司開始投入10億美元以上的資金發展生成式AI，試圖在自家的iOS作業系統中引進更多AI。（歐新社）

蘋果公司開始投入10億美元以上的資金發展生成式AI，試圖在自家的iOS作業系統中引進更多AI。

AppleInsider網站報導，隨著ChatGPT和競品推動一波技術進步，外界認為蘋果有必要在這塊市場迎頭趕上。蘋果執行長庫克9月證實，該公司「當然」在投入生成式AI的發展。

根據彭博資訊22日刊出的時事通訊「Power On」報導，蘋果高層主管對AI浪潮感到「措手不及」，因此從2022年底以來就不斷投入追趕。一位消息人士說：「內部對此懷有大量焦慮，把這視為是重大失誤。」

除了打造名為「Apple GPT」的內部聊天機器人外，蘋果公司還熱切研究如何把這項技術引入產品中。

蘋果的AI發展是由資深副總裁吉安南德雷亞 （John Giannandrea）和費德里吉（Craig Federighi）領導，分別負責AI與軟體。服務事業高級副總裁庫伊（Eddy Cue）顯然也參與這項計畫，這項AI計畫每年將讓蘋果投入約10億美元的成本。

吉安南德雷亞負責新的AI系統技術的開發，也要修改蘋果語音助理系統Siri來使用AI系統。採用這套AI系統的新版、改善後的Siri最快會在2024年問世。

費德里吉主導的軟體工程團隊則致力於把AI引進新一版本的iOS作業系統中，其功能顯然會涉及使用蘋果的大型語言模型，而且可以改善Siri回答問題的方式以及通訊應用程式Messages能自動完成句子的方式。

蘋果也在探索將生成式AI加入Xcode這類開發工具。Xcode是蘋果向開發人士提供的整合開發工具，若加入了生成式AI，可協助開發人士為蘋果平台創造應用程式（App）時更加快速。

在服務事業方面，則是努力將AI加入各種App中，例如自動生成式的Apple Music播放清單，也可能協助使用者進行Pages文書處理或在簡報工具Keynote上建立投影片。

AI App Apple

上一則

方舟投資擴大布局歐洲 女股神伍德稱網友狂問「這題」

延伸閱讀

周末這樣玩／採果季 尤卡帕蘋果谷遊客如織

周末這樣玩／採果季 尤卡帕蘋果谷遊客如織
庫克本周旋風式中國行 可見蘋果一石二鳥之計

庫克本周旋風式中國行 可見蘋果一石二鳥之計
被爆涉性侵米哈遊職員 蘋果員工被開除 網疑潛規則

被爆涉性侵米哈遊職員 蘋果員工被開除 網疑潛規則
中商務部長王文濤見庫克：歡迎蘋果共享中國市場紅利

中商務部長王文濤見庫克：歡迎蘋果共享中國市場紅利

熱門新聞

30年房貸利率站上自2000年以來新高。(Getty Images)

30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332

2023-10-18 16:49
美國10年期公債殖利率已回升到4.86%上下，進一步朝5%大關挨近。圖／路透

美債殖利率為何持續衝高？主因：這一群人回來了

2023-10-18 10:34
美國大型銀行警告，銀行業在存款戶的壓力下，終將不得不提高存款利率，從而侵蝕銀行獲利。(路透)

美國銀行業巨頭警告 存款利率終將上升、侵蝕獲利

2023-10-15 10:16
安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗。圖／路透

伊爾艾朗批Fed官員：加劇債市不穩定的亂源

2023-10-21 15:15
特斯拉第3季獲利和營收未達分析師預期，股價下跌9.3%。（路透）

鮑爾講話+美債殖利率接近里程碑 道指又跌250點

2023-10-19 16:50
美國10年期公債殖利率眼看就要升上5%，投資報酬與股票相比既有競爭力，且投資風險幾乎等於零，可能降低股票的投資吸引力。（美聯社）

美債殖利率5%時代誰要買股？「大賣空」原型艾斯曼大買這類股票

2023-10-20 19:53

超人氣

更多 >
中國6艘戰艦中東集結 罕見同場美航母打擊群 引西方關注

中國6艘戰艦中東集結 罕見同場美航母打擊群 引西方關注
印度大蟒蛇比樹幹還粗？無P圖驚悚片瘋傳 網驚：吃了人？

印度大蟒蛇比樹幹還粗？無P圖驚悚片瘋傳 網驚：吃了人？
維州華婦遇殺豬盤 30萬積蓄飛了

維州華婦遇殺豬盤 30萬積蓄飛了
蕭敬騰夫妻新婚首現身 合體周杰倫夫妻 林書豪也來了

蕭敬騰夫妻新婚首現身 合體周杰倫夫妻 林書豪也來了
摩根士丹利：倘若熊市成真 明年房市最多跌5%

摩根士丹利：倘若熊市成真 明年房市最多跌5%