理財Q&A／給女性友人的最佳退休禮

問：我最近有些女性朋友陸續要退休 ，請問應該送她們什麼退休禮物？

答：退休是讓人感觸良深且興奮的人生新階段，理應致贈最合宜貼心的禮物歡喜慶祝這個里程碑。

用心準備一份禮物足可在朋友這個重要人生轉變期間表達支持。

認證財務規畫師兼理財網站Ohan the Money Doctor創辦人卡伊克欽(Ohan Kayikchyan)的看法是，選擇退休禮物務必要將受禮者的個性和偏好納入考量，送一份可投射她興趣的個人化貼心禮物、或透過體貼的舉動，都會為贈送退休禮物更添意義。

首先要考慮到，即將退休的女性可能與其他人有不同價值觀，應該在這樣的考量下精選禮物。

好比說，離開職場後有更多時間，就有更多機會旅遊、與家人共度時光。

付費財務諮詢公司Amplify My Wealth創辦人梅茲(Alissa Krasner Maizes)說，無論為自己或為他人花錢，最好都讓價值觀引導您為親人或自己購買最佳禮物；退休人士通常更重視舒適和便利、與家人和朋友多相處、財務安全和健康等等。

選禮物時，可以這些考量為依據，例如，即將退休的好友很期待環遊世界，可送她一套全新優質行李箱，又如，好友很喜歡與人交友、與社區建立聯繫，可考慮贈送俱樂部會員證。

從以下價值觀出發選擇禮物很貼心，值得參考：

第一、善待自己

卡伊克欽說，無論退休的人年齡多大，水療和按摩禮券肯定大受歡迎，拿這些禮券享受一下，可好好放鬆並緩解壓力；也可從「在家放鬆」這樣的角度出發選購禮物，例如薰香機、重力毯子，甚至可預訂清潔服務幫忙打理日常瑣事，使用Care、TaskRabbit以及當地清潔公司等服務，請專人做家事是不錯的安排。

第二、旅遊和探索

很多人長期工作後最期待的享受是到處旅遊與探索，卡伊克欽建議送旅行代用券或禮券，為好友踏出退休後冒險的第一步；還可考慮贈送一組行李箱、用於捕捉沿途風光的隨拍隨得「拍立得」相機(polaroid camera)、長途飛行可用的符合人體工學枕頭。

第三、與家人相聚

退休後空閒時間多了，可花更多時間與家人和親人相聚。梅茲說，從這個角度思考禮物，可能與旅行相關，例如一起規畫旅行， 也可預先規畫活動，例如去看一場電影或參觀博物館、或者送她一個可分享興趣的手工工具包，或者鼓勵她與人保持聯繫的文具組。

第四、社區聯繫

許多人退休後搬遷到老人社區或離家人更近的城鎮，渴望建立或重建一個強大的人際網；因此，可贈送禮物幫助快要退休的人日後打造人際網更容易。卡伊克欽建議贈送俱樂部會員證，也可根據朋友的愛好和興趣選贈相關的禮物。不妨到Groupon網站搜尋，也許可找到最適合的退休禮物。

第五、便利

根據梅茲的觀察，許多退休婦女開始重視舒適和便利，可贈送膳食準備套件禮券、或者送餐服務餐點，讓退休好友輕易享受便利生活。

第六、健康

隨著年齡增長，照顧健康越來越重要。梅茲建議，不妨幫朋友訂閱健身 應用程式、私人訓練課程或量身定制健身課程以維持健康生活。

第七、財務安全

梅茲和卡伊克欽一致認為，財務安全非常重要；從過去在職場上工作有固定薪資、轉為領取社安金以及從退休帳戶提領款項，是巨大改變，可能牽涉到削減預算 或改變生活方式。也許可考慮為好友約財務顧問好好討論規畫，讓她安心。

無論選擇哪一類禮物，首要考量是收禮人的內心感受，而不是費用高低。

梅茲認為，如讓對方感受到意義深遠的心意很重要，因此，發揮創意並考慮自己動手製作禮物都是很棒的構想，以價值為導向，好比相約每個星期一起散步幾次、打造可一起做的膳食套餐、幫忙整理、週末拜訪。