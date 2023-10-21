殖利率止漲 須視經濟走向

殖利率漲勢難止，後勢觀察經濟走向而定。（路透）

美國商銀最新基金經理人調查顯示，投資 人從未如此確信未來12個月債券殖利率 將下跌，但殖利率要從16年高點回落，須視美國經濟的兩條不同路徑而定。

調查發現，大約三分之二專業投資人預計美國經濟將經歷「軟著陸」或「不著陸」，也就是Fed能在不使經濟陷入衰退的同時將通膨拉回2%的目標；這也意味Fed可能會延後進一步升息 ，此舉將拉低殖利率。

此外，近三分之一受訪者認為更令人不安的「硬著陸」將使經濟陷入衰退，從而導致降息，降低殖利率。

Fed已明確表示軟著陸是其首要目標。目前，核心通膨率下降和就業市場韌性為軟著陸提供支撐力，如果趨勢不變，Fed可能不會面臨再次升息和緩解美債殖利率壓力的矛盾。

但如果美國經濟和市場出現更嚴重的「硬著陸」，隨著投資人在經濟低迷時期尋求更安全的資產，買家可能會湧向固定收益市場。而顯然目前華爾街絕大多數人都認為這種情況正在上演。不過基金經理人認為，這種現象可能不會持續太久。

進一步升息也可能引發硬著陸，這將在短期內推高殖利率，並可能會讓債券投資人退場觀望。然而，隨之而來的經濟衰退將意味著2024年降息和債券價格上漲。

要想結束固定收益市場的持續熊市，關鍵是要進一步確信Fed的前進方向。而且，絕大多數專業投資人認為，答案不久會揭曉。

當然，無論何種情況，投資人都相信殖利率正朝著相同方向發展，市場面臨的不變風險是殖利率繼續走高，為此投資專家提出各種可能的結果。

企業高管可能會表示，隨著信貸緊縮對經濟的影響，衰退即將來臨；其他人則以持續強勁的數據為理由，認為衰退事實上永遠不會到來。

其他策略師則認為，Fed需要再次升息，因為強勁的勞動市場為消費者提供太多消費能力；另一部分人則表示，Fed必須倚賴貨幣政策的落後影響來完成他們的工作。