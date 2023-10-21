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理財師：房子是買來住 不適投資

財經新聞組／綜合報導

當談到購屋時，最好只把它視為居住的地方，而不是投資

理財規劃師、《千禧年理財之道》合著者博內帕斯(Douglas Boneparth)表示，一個「家」只是「你頭上的屋頂」和創造回憶的地方。即使它可能價值數十萬元，也建議買家不要以用投資401(k)或股票指數基金的方式來看待它們。

相反地，它是一個提供穩定的「大本營」，尤其是對於年輕家庭而言。他說，房屋也可以具有情感價值，但除此之外，「投資回報很難計算」。

博內帕斯說，「如果你在多年後賣掉房子而且還能賺到一些錢，那就真的太棒了。」然而，在擁有「20年甚至30年」的時間裡，要回頭追蹤「對房子所做的每一個小修繕和擴建」是非常困難的。

但他對出租房產的看法就不一樣了，因為它們可以為業主創造收入。

還值得注意的是，對於許多人來說，擁有一棟房子已經變得非常昂貴。

博內帕斯說，「對普通美國人來說，買房從未如此困難。」「而且這種情況似乎不會很快改變。」

根據美國人口普查局最新數據，目前房屋售價中位數為41.61萬元。考慮到美國房屋頭款中位數超過2.5萬元，對於許多買家來說，購房的前期成本過高。

除了頭款之外，還有一些與住房所有權相關的持續成本，包括房貸和利息、財產稅、公用事業費、房主協會費用和持續維修費用。

所有這些費用可能使擁有住房成為不可能。博內帕斯說，「必須真的成為一個非常勤奮的儲蓄者」，才能「支付頭款及每月貸款後舒適地住在那幢房子裡」。

投資 人口普查 貸款

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