美股最錢線／企業獲利再好 也難解救股指

財報季至今，各企業的第3季營收和淨利均超出預期。但這對美股沒有太大幫助。

三大股指19日收低。在聯準會 主席鮑爾表示會正在加倍押注利率會「長期走高」的立場後，股指明顯下跌，導致債券殖利率 升至當日高點。

這種趨勢也是過去幾周市場的象徵，市場幾乎完全是由債券的「痛苦交易」所推動。

Evercore ISI資深總經理伊曼紐(Julian Emanuel)曾認為，獲利可能是股市走高的催化劑之一。但債券殖利率進一步走高，中東衝突加劇，共和黨仍未決定眾議院議長人選。

伊曼紐爾在給客戶的最新報告中寫道：「轉向防禦策略正變得十分必要。」

華爾街最偏好的波動性指標：芝加哥期權交易所波動率指數(VIX)徘徊在6個月來高點附近。這引起了伊曼紐的關注。

VIX指數剛超過21，仍處於受AI和其他投資主題等因素「微觀驅動」的區域。伊曼紐表示市場波動將由宏觀因素驅動，「地緣政治風險、包括俄烏與中國，可以說是自1989年柏林圍牆倒塌前以來、除了911事件外達到最高點。」

雖然獲利可以推動個股上漲，但整體市場態勢並沒有改變。美國公債殖利率依然波動，美國經濟軌跡的未知數、中東地緣政治爭端的激烈，以及華盛頓缺乏方向都不會消失。總而言之，對於通常討厭不確定性的市場來說，壓力匯集並不是一個好方法。

投資人相信債券殖利率波動最終將結束，但首先必須對聯準會的前進道路有更清晰的了解。在19日的演講中，鮑爾沒有具體說明聯準會是否會再次升息。

RiverFront全球固定收益資訊長尼克森(Kevin Nicholson)表示：「他沒有說出什麼明確的訊息，因為他每次說法都不同。」

在這種說法改變之前，即使獲利超出預期，市場機制似乎也不會改變。