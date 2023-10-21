禮來擬試驗幼兒糖尿病 藥

媒體報導，禮來公司正計畫針對6歲以上肥胖患者進行其糖尿病藥物Mounjaro的臨床試驗。根據政府登記資料，該公司已經在10歲的二型糖尿病兒童中進行該藥物試驗。禮來的丹麥競爭對手諾和諾德公司也對其Ozempic品牌藥物semaglutide進行後期試驗，試驗對象是年僅6歲的兒童。

海外擴張 Vinfast簽認股協議

越南電動車(EV)製造商VinFast表示已與美國基金Yorkville Advisors簽訂高達10億元的股票認購協議，將為向海外市場的擴張提供資金。VinFast 在向證券文件中表示，VinFast可以選擇但沒有義務要求Yorkville在協議期限內任何時間認購VinFast最高10億元的普通股。

美國運通上季獲利超出預期

信用卡巨頭美國運通第3季獲利超出預期，得益於富裕客戶擺脫對經濟衰退擔憂的穩定支出。上季獲利24.5億元，合每股3.3元，高於去年同期的18.8億元和每股2.47元。根據LSEG數據，分析師平均預期每股獲利2.94元。扣除利息支出後的營收猛增13%至153.8億元。

利息收入降 亨廷頓獲利減8%

亨廷頓銀行(Huntington Bancshares)第3季獲利下降8%，原因是貸款利息收入下降。該行第3季淨利息收入(NII)較去年同期下降3%或3600萬元。截至當季末的存款總額為1481億元，而去年同期為1460億元。每股獲利35分，較去年同期下降4分。

需求疲軟 太陽能股3年新低

太陽能產品製造商SolarEdge警告歐洲需求大幅疲軟，讓太陽能類股在經歷艱難的一年後進一步打擊再生能源產業信心。景順太陽能ETF暴跌6.05%，創2020年7月以來最低水平。SolarEdge第3季營收、毛利率和獲利均未達標，並預計第4季營收將大幅下降，導致其股價暴跌27.27%。

亞特蘭大Fed行長博斯蒂克(Raphael Bostic)預計要到2024年底才會降息。雖然他提到通膨方面的進展和經濟放緩，但這位Fed官員表示，在聯準會達成2%的通膨目標之前，仍有許多工作要做。不過他警告，重回可接受通膨水平的道路可能十分漫長。通膨會下降，但不會像懸崖一樣跌落。