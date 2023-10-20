美強化半導體製造 專家籲建廠過多不利生產效率

美國智庫胡佛研究所舉辦台美半導體合作線上研討會，史丹福大學 電機工程系教授黃漢森表示，美建廠有益半導體未來發展，但若要於各地建廠將因資源無法集中影響生產效率。

全球對台灣半導體產業的關注度遠勝以往，胡佛研究所日前發表「矽三角：美國、台灣、中國、及全球半導體安全」報告，今晚的研討會邀請台美專家學者，共同探討台美深化半導體合作的重要性。

史丹福大學電機工程系教授暨台積電 首席科學家黃漢森（Philip Wong）談及半導體重要性時表示，半導體的價值與石油 不盡相同。

黃漢森說，外界許多討論將半導體比喻作新石油，兩者皆相當重要但具不同特性，石油萬年不變，半導體卻必須透過持續進化來反映其價值，年復一年提供更多功能、節省更多能源。

他強調，半導體製造和研發必須並進；為製造下一代產品，必須不斷研發，但若沒有實際製造，便無法發現真正問題，也不會瞭解研發重點。

他認為，半導體製造研發的整體發展，高度仰賴國際間的合作，而「知識不分國界」，美國因此必須和台灣以及志同道合的國家合作。

美國強化半導體製造，談到建設晶圓廠，黃漢森表示，未來世界半導體需求強大，因此在全美建廠有其益處，但美國有50個州，又位於不同時區，半導體製造講求效率，設備資源集中在同一地區較有利，因此若美國想要在各地建廠，會因資源過度分散失去效率、也沒有意義。

美國對中國的半導體出口管制衝擊產業，學者對國家安全和經濟安全之間取得平衡發出警訊，與會的清大半導體學院院長林本堅提到，半導體98%為民用，僅2%用於軍事，過於強調後者將破壞前者的供應。此外，過度限制反而促使中國為解決量產問題，而有黃金機會增進其技術。

黃漢森補充，如今推動半導體進步的主要動能已是商業而非軍事應用，美國的「小院高牆」戰略，即針對核心特定技術劃定適當邊界的作法，可能會產生問題，因為商業領域變得更加廣泛，院子實際上並不小。

他表示，早期國防帶動商業的情景如今已互換，當今人工智慧晶片大廠像是輝達（Nvidia）和超微（AMD），多半是為了滿足商業用途而非軍事用途來開發技術。無人機最初開發也是用來拍攝照片而非打擊目標。

此場研討會分上下半場，前陸委會副主委陳明祺、SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸亦於線上參與有關台美半導體合作的討論。

胡佛研究所「台灣在印太地區計畫」主任祁凱立（Kharis Templeman）開場表示，台美有深化合作的空間，對「疑美論」的負面論述，期盼更能專注從產官學各層面深化雙方關係，這也是研討會希望傳達的重要訊息。

胡佛研究所資深研究員戴雅門（Larry Diamond）亦強調，美國未將台灣視為半導體製造的工具平台，而是本質上具共同價值、且不可或缺的重要合作夥伴，反對有關「若開戰美將摧毀台灣半導體」的言論。