馬斯克稱X平台將推2種新等級收費帳號 「1差異」曝光

美國科技業億萬富豪馬斯克。（路透）

美國科技業億萬富豪馬斯克 今天表示，他擁有的社群媒體 平台X即將推出2種新的高級（premium）付費註冊帳號等級，差別在於是否穿插廣告。X先前的名稱是推特 （Twitter）。

路透報導，馬斯克（Elon Musk）在他的X平台帳號發文表示：「其中一種費用較低，具備所有功能，但廣告沒減少；另一種費用較貴，但沒有廣告。」此外他未提供更多相關細節。

X本週稍早開始在紐西蘭和菲律賓向新註冊用戶收費1美元（約新台幣32元），以測試全面收費制。根據X在官方網站說法，新用戶若選擇不註冊，將只能進行「僅限讀取」動作，例如閱讀貼文、觀看影片和追蹤他人帳號。

X推出的「不是機器人」（Not A Bot）註冊方式，目的是為了減少平台上的垃圾訊息、機器人活動和輿論操控。

馬斯克去年10月收購推特後，很快將公司改造，採取了大量裁員及解散內容監督團隊等行動，導致廣告商被嚇跑。馬斯克承認X營收受到影響，他怪罪社會運動人士向廣告商施壓。

馬斯克為了讓X增加收入，開始向想有認證帳號藍勾勾的用戶收取每月8美元費用，同時也向廣告商推出一些優惠方案，嘗試吸引客戶回流。