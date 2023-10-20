我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約戶外用餐新規嚴苛 業者不看好

拜登黃金時間演說：哈瑪斯與普亭是民主共同敵人

Fed觀察家：鮑爾談話 似乎在無意間默許美債殖利率續漲

編譯簡國帆／綜合外電
一名Fed觀察家認為，Fed主席鮑爾（見圖）的談話似乎為美國長債殖利率繼續上漲開了綠燈。（路透）
一名Fed觀察家認為，Fed主席鮑爾（見圖）的談話似乎為美國長債殖利率繼續上漲開了綠燈。（路透）

在美國10年期公債殖利率逼近5%之際，一名聯準會（Fed）觀察家認為，Fed主席鮑爾的談話似乎為美國長債殖利率繼續上漲開了綠燈，可能在無意間慫恿市場交易員繼續推升美債殖利率。

鮑爾19日在紐約經濟俱樂部發表談話時表示，美國長期公債殖利率上漲，可能意味著Fed升息的必要性降低，決策官員將讓殖利率上漲的效應發酵並關注。

他認為，美國長債殖利率上揚的背後原因，似乎並非通膨升高或Fed會進一步升息的預期，而是期間溢價（term premium）擴大，他也提供好幾個解釋，包括經濟強韌使市場預期利率會維持糕點更久、對政府預算赤字提高的憂慮、Fed的量化緊縮（QT）計畫等。

鮑爾也提到，觀察家已指出股債的相關性改變，美國政府加強舉債的更多供應震撼，降低了固定收益資產作為股市避險標的的吸引力，「所以所有這些都是可能的構想」。

Evercore ISI全球政策與央行策略團隊主管古哈認為，鮑爾的談話並未透露要反制殖利率上漲的迫切性，「我們認為鮑爾不是故意要對（美債）殖利率進一步上漲開綠燈，但我們擔心（Fed）看多成長、不管殖利率的說法，可能牽動市場闡釋（鮑爾）談話的方式」。

鮑爾駁斥的其中一個可能解釋，為明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里所提出的想法。卡斯哈里認為，若最近美國10年期公債殖利率走勢是在反映對貨幣政策預期的變動，「那麼我們可能真的需要遵循他們的預期，以維持住那些殖利率」。

鮑爾指出，美債殖利率上漲，似乎並非市場預期Fed會進一步緊縮貨幣政策，「對於我們會做更多的預期，似乎不是主流預期」。

殖利率 鮑爾 升息

上一則

布蘭特原油四連漲 漲逾93美元 美恐有捲入中東戰局之虞

下一則

市場加碼押注供不應求 可可豆價格一度創新高

延伸閱讀

鮑爾：通膨還是太高 需再降溫

鮑爾：通膨還是太高 需再降溫
美元隨短債殖利率下跌 市場認為鮑爾「謹慎行事」偏鴿

美元隨短債殖利率下跌 市場認為鮑爾「謹慎行事」偏鴿
鮑爾暗示11月暫升息 但不排除利率再升的可能性

鮑爾暗示11月暫升息 但不排除利率再升的可能性
Fed主席鮑爾又要開講 這回會放鷹或放鴿？

Fed主席鮑爾又要開講 這回會放鷹或放鴿？

熱門新聞

30年房貸利率站上自2000年以來新高。(Getty Images)

30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332

2023-10-18 16:49
美國10年期公債殖利率已回升到4.86%上下，進一步朝5%大關挨近。圖／路透

美債殖利率為何持續衝高？主因：這一群人回來了

2023-10-18 10:34
從某種指標來看，美國公債市場12日遭遇2020年3月來最慘的一天，導火線是美國9月通膨數據高於預期以及12日新標售的美債需求疲弱，刺激30年期殖利率再度飆高。（路透）

2020年來最慘的一天 30年期美債殖利率又發飆了

2023-10-13 07:13
美國大型銀行警告，銀行業在存款戶的壓力下，終將不得不提高存款利率，從而侵蝕銀行獲利。(路透)

美國銀行業巨頭警告 存款利率終將上升、侵蝕獲利

2023-10-15 10:16
以色列地面部隊周六集結加薩邊境準備發動攻勢，以色列和哈瑪斯之間衝突有愈演愈烈之勢，投資人紛紛尋求避險。（歐新社）

唯恐以巴衝突演成以伊衝突 投資人嚴防美股潰堤

2023-10-14 08:29
安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗。(路透)

美債市為何驚濤駭浪不斷？伊爾艾朗：因「三錨」全沒了

2023-10-14 12:41

超人氣

更多 >
比爾蓋茲包下米其林餐廳 313元大餐一口未碰只喝健怡可樂

比爾蓋茲包下米其林餐廳 313元大餐一口未碰只喝健怡可樂
浴室「擺1物」搞定霉斑水垢 網讚：煮飯也好用

浴室「擺1物」搞定霉斑水垢 網讚：煮飯也好用
「新疆維納斯」兩塊布遮上圍 網：大半夜讓我流鼻血

「新疆維納斯」兩塊布遮上圍 網：大半夜讓我流鼻血
明年起…紐約大學新生 年收入10萬以下免學費

明年起…紐約大學新生 年收入10萬以下免學費
輝瑞宣布新冠用藥Paxlovid 從每療程530元漲至1390元

輝瑞宣布新冠用藥Paxlovid 從每療程530元漲至1390元