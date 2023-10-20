大摩：美公債買點即將到來

美國10年期公債殖利率 持續衝高，19日直逼5%大關，再創2007年來最高水位，市場聚焦於聯準會（Fed）主席鮑爾19日稍晚對美國經濟的談話。大摩指出，殖利率有噴出跡象，公債買點即將來臨。

美國10年期公債殖利率在歐洲19日早盤一度達到4.983％，比18日再升7個基本點，從10月初以來已累積上升約40基點。30年期公債殖利率上升到5.069%，比18日再升6個基本點，同樣是2007年來最高水位。

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯表示，利率仍將在高檔維持一段時間，不過他主張「等待、觀察及評估」之前升息 的累積效應。

儘管中東緊張升高，但美國公債完全沒有展現出「安全天堂」的吸金能力。分析師指出，美債賣壓強大，主因美國經濟表現優於預估，尤其是17日公布的9月零售銷售超強；不僅使交易商下修明年的利率降幅，甚至預期Fed今年內將再度升息的機率升高。

分析師指出，目前市場正準備測試5%關卡。由於政策利率仍將居高，且經濟並無斷裂信號，因此10年期殖利率仍低於5%，的確並不適當。

一些投資 機構擔憂，美國政府負債持續擴大，也推升殖利率；其他機構表示通膨依然黏著，使買家對長債要求更高的殖利率。

全球債市都受美債影響。10年期日本公債殖利率升到0.84%，創十年來高點；義大利公債殖利率達11年來高點，報5.035%。

摩根史坦利（大摩）指出，如果10年期殖利率達到5%，甚至更高，對投資人而言將是很好的進場點；強調殖利率出現噴出現象，是極佳的買點。

交易商並建議，投資人在決定進場點時，應綜合考慮各項多、空因素，包括中東局勢對美債有利，政府擴大發債則是利空。

紐約聯邦準備銀行前任總裁杜雷（Bill Dudley）在彭博資訊專欄中表示，Fed大力壓抑通膨，已使長債殖利率大幅上升，對銀行、企業及有意購屋的民眾都造成重大壓力。這種情勢將持續多久？他認為從Fed累積的大量長債仍有待去化來看，高殖利率可能至少還會持續兩年之久。

最近美國公債大幅動盪，安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗認為，這個情況凸顯出的問題要比通膨走勢與Fed利率政策還要深層得多，美國公債市場正逐漸喪失在全球金融體系中的策略性地位。