特斯拉墨西哥設廠 有變數

特斯拉加入通用、福特汽車對擴大汽車製造產能持審慎態度行列，主因經濟不確定性，擔憂需求減緩。(路透)

特斯拉 （Tesla）18日加入通用、福特等同業的審慎擴產行列，因經濟不確定性，且憂慮需求減緩。執行長馬斯克更直言，他擔心高利率對購車者的衝擊，特斯拉對於在墨西哥 設廠的計畫感到猶豫。

台灣特斯拉供應鏈，包括鴻海、和碩、廣達、致伸與乙盛等，先前都宣布擴大在墨西哥投資 ，目前仍按照計畫進行，不過，若特斯拉新計畫延後，恐怕量產時程也必須跟著順延。

馬斯克說，儘管已大幅降價，但他擔心較高的利率導致潛在消費者無法負擔購車，他提到，美國勞工面臨「月光壓力」，也就是領到薪水就全拿去支付帳單了。馬斯克說：「我不想在不確定性中加速。」

福特汽車上周則表示，生產電動F-150輕型皮卡的工廠在三班制排班中減少一個班。福特在7月把提高電動車產量的行動放緩，把投資挪往商用車與混合動力車。

鴻海是目前台廠在墨西哥規模最大的生產廠商，旗下PCE Technology de Juarez S.A. de C.V.是鴻海在墨西哥的廠區之一。墨西哥廠區過去以伺服器與網通產品為主，隨擴大供貨特斯拉，車用產品將是推升未來成長的另一項主力。

廣達5月宣布在墨西哥北部新萊昂州投資，外界認為，廣達投資墨西哥廠的主要目的是就近供貨特斯拉。至於和碩3月代子公司Pegatron Mexico S.A. de C.V.公告取得位於墨西哥北部奇瓦瓦州（Chihuahua）華雷斯城（Ciudad Juarez）的廠房使用權。外界認為，主要是為了特斯拉擴產的訂單。

至於致伸因應大客戶特斯拉訂單需求，已宣布斥資逾2,000萬美元於墨西哥投資設廠，惟目前投產時程已有遞延。至於鴻海集團旗下機構件大廠乙盛也為支應特斯拉訂單，在墨西哥興建第二座廠，目前僅小量試產，仍未正式投產。