成屋銷售增幅 次貸以來新低

全美房地產 經紀人協會(NAR)統計，9月成屋銷售量較8月下降2%，經季節調整後年化銷售量為396萬套，較2022年9月成長15.4%。

這是自2010年10月經濟大衰退以來最慢的銷售速度，當時市場正處於次貸危機之中。相較之下，2年前房貸利率 徘徊在3%左右時，房屋銷售量僅有660萬套。根據《每日房貸新聞》報導，目前30年期固定房貸利率平均約為8%。

NAR首席經濟學家Lawrence Yun表示：「與今年情況一樣，有限的庫存和較低的住房負擔能力繼續阻礙房屋銷售。」

截至9月底，待售房屋113萬套，年減逾8%。目前庫存量為3.4個月的供應量，略優於去年，但這只是因為銷售量大幅下降。供應量是以當前銷售速度計算。

除了房貸利率上升之外，9月售出房屋的中位數為39.43萬元，較去年同期上漲2.8%。由於供應不足導致競購，約26%的房屋售價高於標價。

首購族僅占銷售額的27%，低於約40%的歷史平均值。

雖然所有價位的銷量均有所下降，但高端產品的降幅最小。這是因為價格越高，供應就越多，高端買家通常可以使用現金。房貸需求目前處於1995年以來的最低水準。

全款銷售占9月所有交易的29%，高於8月的27%和去年9月的22%。