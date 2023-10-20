美股最錢線/降息未必利多 觀察獲利增減

聯準會降息 不再是利多？摩根大通策略師警告：降息若與一種情形同時發生，反將成為利空。

摩根大通資產管理公司全球市場策略師金伯(Hugh Gimber)表示，聯準會明年的降息對美股 投資人可能是個壞消息。

過去兩年，美股通常會因聯準會官員的鴿派訊號多次反彈，市場希望借貸成本會隨著通膨的放緩而下降。

然而，金伯認為，聯準會在2024年降息可能會與企業獲利下降同時發生，這將對美股不利。

他表示：「對我來說，關鍵的一點是聯準會明年降息的原因並非因為通膨平穩地回落到目標水準，反而可能是因為經濟成長前景開始出現裂痕，這對股市來說顯然不是一個正面因素，尤其是在考慮到這對企業獲利影響時。」

分析師預計2024年史坦普500指數成分股獲利將成長12%。同時，利率市場也反映出聯準會在2024年7月降息的可能性超過55%。CME的FedWatch工具顯示，市場還在定價聯準會可能在明年11月前進一步降息。

但金伯認為這兩個數據相互矛盾，「市場對明年股市的獲利成長預計為12%，但仍預計聯準會會多次降息。這兩件事不可能同時發生。」

他表示，第3季財報季可能開始顯示經濟成長前景出現裂縫，導致獲利成長被下調，「隨著第3季財報季展開，分析師們真的要開始下修預期了，這個數字必須調降。」

金伯認為，汽車等領域的獲利率可能會保持不變，由於供應緊張導致需求長期積壓，這些領域一直受到支撐。不過化工等工業類股已出現疲軟，並預計分析師可能會進一步調降這些產業的獲利。

他建議投資更具防禦性的類股，這些類股在經濟成長放緩的情況下能夠保持韌性。（財經新聞組）