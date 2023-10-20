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大型銀行裁員潮 尚未停止

財經新聞組／綜合報導
華爾街大型銀行除了小摩之外，都在持續裁員中。（路透）
華爾街大型銀行除了小摩之外，都在持續裁員中。（路透）

美國大型銀行今年一直在悄悄裁員或宣布即將這麼做，而且最大幅度裁員潮尚未到來。唯一的例外是美國最大、最賺錢的銀行摩根大通。

公司文件顯示，迫於利率上升對房貸業務、華爾街交易和融資成本的影響，美國前五大銀行今年來已總共削減了2萬個職位。

新冠疫情期間華爾街活動激增，推動了兩年的招聘熱潮。去年聯準會開始升息以冷卻過熱的經濟後，這種情況有所緩解，銀行發現自己突然人滿為患，因為尋求房貸的消費者越來越少，發行債務或收購競爭對手的公司也越來越少。

削減幅度最大的是富國銀行和高盛，這兩家銀行正在努力應對關鍵業務收入下降的問題。今年來它們各自已裁員約5%。

富國銀行在1月宣布策略性地放棄房貸業務後進行裁員。高層表示，雖然在執行長沙夫(Charlie Scharf)成本削減計畫執行下，該行在過去3年裁減了5萬名員工，但裁員動作還沒有停止。

與此同時，經過去年的幾輪裁員，高盛雖表示已經「調整了銀行規模」，預計不會再出現像1月那樣的大規模裁員。但高盛員工人數仍在減少。去年，高盛恢復年度績效評估，績效不佳的員工將被裁掉。知情人士透露，未來幾周該行將解雇約1%或2%的員工。

美國商銀員工數減少了1.9%，但該公司至今已雇用1.2萬名員工，代表有更多人離職。

花旗集團財務長梅森(Mark Mason)上周告訴分析師，雖然今年花旗集團的員工人數穩定在24萬人，但情況正在發生重大變化。該行已確定裁員7000 人，涉及今年迄今披露的6億元「重組費用」。

與此同時，摩根大通一直是銀行業異類。該行今年員工人數增加了5.1%，擴大分行網絡，積極投資技術，並收購了失敗的地區銀行First Republic，增加約5000個職位。

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