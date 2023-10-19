黑色星期一歷史重演？今昔對照4不同、1相似點「令人發毛」

又到10月19日，36年前的今天美股道瓊指數崩落508點，跌幅將近23%，史稱「黑色星期一」。不少分析師拿當年市況類比今年，但兩相對照便知情況大不相同。（美聯社）

又到10月19日，36年前的今天美股 道瓊指數崩落508點，跌幅將近23%，史稱「黑色星期一」。近來隨著美國債市動盪，美股走勢也狂舞，檢視技術線圖呈現凶兆，令人疑慮崩盤歷史可能重演。

例如，2023年初至今，那斯達克100指數走勢與1987年道瓊指數同時期線圖型態大同小異，1987年10年期美債殖利率 走勢更極像2023年迄今的軌跡。

但比較1987年10月與2023年10月，至少有四大不同點，MarketWatch整理如下：

然而，有個相似點令分析師和交易員不敢掉以輕心：1987年10月美股崩盤前，美國10年期公債也在夏季遭遇一波巨大賣壓。公債價格隨賣壓急湧而下跌，走勢反向的殖利率勁揚。

結果呢？原本美股史坦普500指數對殖利率走高展現抗跌性，但最後終究不堪賣壓而崩跌。

Jefferies首席全球股票策略師伍德指出，另一點也值得注意，史坦普500指數在1987年10月19日那天跌掉20.5%，四天內崩跌28.5%，股災在美國公債市場掀起一波遁入安全資產規避風險的典型漲勢，於是10年期美債殖利率戲劇性墜落。

近來已有華爾街人士宣稱，唯有股市崩跌，才能讓債市止血。

是不是果真如此？投資人姑妄聽之，拭目以待。