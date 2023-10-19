美國家庭淨資產2019-2022激增37% 房價上漲貢獻大

美國家庭淨資產在2019-2022年間激增37%。這段期間房價上漲為家庭財富激增做出重要貢獻。（美聯社）

根據美國聯準會 周三發布的消費者財務調查資料，2019到2022年間，美國家庭的淨資產飆升37%，是歷來最大增幅，主要由資產成長推動，特別是遠遠超過通膨率的房價 和股市漲幅。

2022年實質或經通膨調整的美國家庭淨資產中位數，較疫前2019年大幅成長近四成，這項調查自1989年以來每三年進行一次，會全面衡量美國家庭收入、淨資產、信貸使用、債務和其他財務狀況。

調查發現，上述期間的貧富差距縮小。政府因疫情 採取的臨時救濟措施可能是原因之一。家庭收入中位數也成長3%，但愈有錢的人增幅愈大，收入不平等有擴大的跡象。

2022年，每三個美國家庭就有近兩個擁有房產，比率達66.1%，略高於三年前的64.9%。這段期間的房價上漲為家庭財富激增做出貢獻。房屋淨值（房產價值減去房貸欠款）的中位數成長45%。三年前，在美國史上最大規模經濟擴張的末期，房屋淨值僅增加13%。

但對那些想進入房市的人來說，則更負擔不起買房。2022年房價中位數是家庭收入中位數的4.5倍以上。

這份回顧性質的調查報告說明了美國經濟深具韌性、能持續推動成長而不陷入衰退背後的財務因素。