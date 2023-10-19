美9月新屋開工率反彈 但房貸高利率恐減緩動能

美國待售中古屋減少，上月新屋開工率大幅反彈。(美聯社)

美國單戶住宅建設在9月大幅反彈，因二手房短缺，對新建建築的需求增加，但近23年新高的房貸利率可能會減緩這種動能。

商務部表示，占住宅建設大宗的單戶住宅開工量上月成長3.2%，經季節性調整後的年率為96.3萬套。8月開工率數據由94.1萬套下修至93.3萬套。

根據抵押貸款 金融機構Freddie Mac的數據，最熱門的30年期固定房貸利率9月飆升，當月最後一周平均利率達7.31%，為2000年底以來的最高水平。房貸利率與指標10年期公債殖利率 同步上升，後者已飆升至16年來新高，部分反映出經濟的韌性。

17日的調查顯示，單戶住宅建商信心在10月連續第三個月惡化，全國住宅建築商協會(NAHB)的富國銀行住房市場指數跌至9個月低點。建商普遍回報買家流量偏低。

9月5套以上住房開工量飆升17.1%達38.3萬套。由於建商獲得信貸的機會減少以及在建多戶住房存量過多，成長可能會受到限制。

9月新屋開工總量成長7.0%達135.8萬套。經濟學家預計開工量將反彈至138萬套。

9月未來建造單戶住宅的許可證增加1.8%達96.5萬套。

住宅投資 已連續9季萎縮，這是自房市泡沫破裂、引發2008年全球金融危機和大衰退以來最長的收縮期。