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自助選購也要收小費 民調：三分之二消費者反感

Fed兩周後會升息？只剩1/4分析師說YES 且降息要等更久

財經簡訊

財經新聞組／整理

特斯拉英國新Model 3降價

由於競爭日益激烈和銷售放緩，特斯拉調降英國Model 3的售價，以提振其電動車需求。特斯拉17日開始在英國銷售新版Model 3，售價為3萬9990英鎊，比之前最便宜的版本便宜3000英鎊，預計交車時間在2024年1月至2月。英國的Model Y價格維持4萬4990英鎊不變。

星巴克在中國推新小杯咖啡

美國咖啡連鎖店星巴克在其第二大市場中國推出全新的小杯尺寸，以隨著中國競爭的加劇吸引顧客。這款259毫升的杯子17日在其中國大陸 6500家門市推出，是該公司稱為「Intenso 系列」的一部分，可以容納更多濃縮咖啡、更少牛奶或奶油，比大杯更濃郁。售價33元人民幣。

寶鹼業績超標 銷量連降6季

寶鹼公司(P&G)上季獲利和營收都超出分析師的預期，但銷量連續第6季下降。第1財季歸屬於公司的淨利為45.2億元，合每股1.83元，高於去年同期的39.4億元和每股1.57元。淨銷售額成長6%達218.7億元。由於產品價格上漲，有機收入成長7%。但該公司銷量卻縮水1%。

利率續漲 房貸需求28年新低

上周房貸利率連續第6周上漲，導致房貸需求降至1995年以來最低水準。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)的季節性調整指數，總申請量較前周下降6.9%。符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從7.67%升至7.7%。這是2000年11月以來的最高利率；一年前同周利率為6.94%。

大摩交易收入佳 但獲利下滑

摩根史坦利第3季業績因交易收入優於預期，獲利隨市下滑，較去年同期下降9%至24.1億元，合每股1.35元。營收成長2%達132.7億元，基本符合預期。交易業務抵消了其他部門的損失。債券交易創造了19.5億元收入，比預期高出約2億元，而股票交易收入為25.1億元，比預期高出1億元。

聯航經濟艙靠窗旅客先登機

聯合航空表示，從下周開始將讓經濟艙靠窗乘客優先登機，以加快航班的登機時間。該公司在內部備忘錄中表示，將自10月26日起實施這項被稱為WILMA的計畫。日前已針對靠窗、中間和走道座位，在全美4個地點和一個樞紐進行測試。事實證明，它最多可以節省2分鐘的登機時間。

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