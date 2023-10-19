降價促銷兩面刃 特斯拉銷量強勁但獲利率大減

特斯拉 第3季淨利較上年同期下滑。降價雖推動銷量強勁成長，但也侵蝕了該汽車製造商的獲利率

7月至9月當季淨利18.5億元，年減44%；每股獲利從95分降至53分。總毛利較去年同期下降22%。

剔除股票薪酬後，特斯拉調整後淨利降至23.2億元，合每股66分。低於FactSet分析師一致預期的每股73分。

總營收成長9%達233.5億元。低於分析師預測的241.9億元。汽車收入為196.3億元，能源發電和儲存業務收入為15.6億元。

隨著越來越多汽車製造商放棄汽油動力汽車和卡車，特斯拉今年大部分時間都在大幅降價，以繼續吸引買家。這也讓第3季營業獲利率降至7.6%，這比一年前的17.2%大幅下降。今年前兩季也大幅下降。

該公司在財報聲明中寫道：「第3季每輛車的銷售成本下降至約3.75萬元。雖然新工廠的生產成本仍然高於現有工廠，但在第3季實施了必要的升級，以進一步降低單位成本。」

特斯拉本季儲能部署量為3,653兆瓦時，較去年同期成長90%；但太陽能裝置量年減48%至49兆瓦。

本月稍早些，特斯拉公布第3季汽車交車量較前三個月下降7%。該公司當時重申，2023年全年汽車交車量目標仍為180萬輛。

第3季特斯拉開始銷售其Model 3轎車的升級版Highland，其中包括具爭議的變化，例如「無桿」方向燈。目前在中國和歐盟銷售的Model 3 Highland版的駕駛人可以觸摸方向盤上的按鈕來指示即將變換車道或轉彎，而無需使用方向盤左側的操縱桿。

截至2023年9月，特斯拉陸續降低部分電動車 車型的價格，並降低其高階駕駛輔助軟體的價格，該軟體以完全自動駕駛(FSD)選項的形式銷售。