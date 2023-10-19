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Fed兩周後會升息？只剩1/4分析師說YES 且降息要等更久

戴蒙提出預警 只是未雨綢繆

財經新聞組／綜合報導

本周稍早，摩根大通CEO戴蒙(Jamie Dimon)直指當前可能是「幾十年來全球最危險的時期」，引起各方注意。

從地緣政治角度來看，他說的話可能沒錯。烏克蘭和以色列的戰爭現在正在肆虐，影響範圍正在擴大。戴蒙也指出在通膨持續存在的情況下，聯準會繼續實施量化緊縮計畫的風險。

當世上最有權勢的CEO之一發表這樣戲劇性的評論時，很難有人不會去注意。

但就市場而言，除了聽其言，還得觀其所以。

CFRA資深銀行分析師李昂(Ken Leon)指出：「就戴蒙而言、對於他所領導表現遠遠優於同行的銀行來說，真正的問題是努力降低預期。」「降低標準始終是他的使命，因為這是一家每季所有業務領域都表現出色並完美達成目標的銀行。」

如果不理會戴蒙說的話，市場仍有不少令人放心的訊號。

以17日的零售銷售報告為例，數據是經濟學家預期的兩倍。雖然這可能會給聯準會再次升息帶來壓力，但Fed官員過去幾周傳達了一個非常一致的訊息：他們願意保持耐心，國債殖利率上升有助於收緊金融狀況，而無需Fed採取行動在此時進一步升息。

受零售銷售數據的刺激，亞特蘭大Fed目前對第3季GDP年化成長率的預測為5.4%。自10月初以來，史坦普500指數已反彈超過3%。大型銀行和嬌生公司等公司的獲利都超出預期。

美國商銀的每周資金流動數據顯示，資金連續第11周流入股市。買家最青睞周期性股票而非防禦性股票，這意味著對經濟成長保持樂觀。

也許投資人應該關注戴蒙在發出警告後所說的話：「雖然我們期待最好的結果，但也要為各種可能的結果做好準備，以便無論環境如何變化，都能始終如一地為客戶提供服務。」

換句話說，雖然經濟和市場利多不絕，但為任何事情做好準備總是沒有壞處。（財經新聞組）

股票 聯準會 升息

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