愛迪達虧損縮小在美ADR應聲漲

愛迪達上修全年財測，不僅預估今年虧損將縮小，且提高營收預測。 （路透）

由於Yeezy鞋款庫存消化情況優於預期，德國 運動用品大廠愛迪達（Adidas）17日上修全年財測，不僅預估今年虧損將縮小，且提高營收預測，為三個月來第二度上調全年財測。愛迪達在美股掛牌的ADR當日收盤應聲飆漲4.9%，18日在德國股市也大漲逾4%。

根據愛迪達的第3季初步財報，今年營業損失初估約1億歐元（1.06億美元），遠少於7月預測的4.5億歐元，不計匯率 因素的營收將下滑低個位數百分比，減幅也小於先前預測的中間個位數百分比。

在饒舌歌手Ye發表一連串爭議言論後，愛迪達去年10月終結和Ye打造「Yeezy」品牌的合作關係，造成價值約12億歐元的球鞋庫存，但該公司5月底以來持續強力銷售Yeezy的剩餘存貨，有助縮小虧損，現在預期Yeezy剩餘庫存的潛在一次性減記影響降至約3億歐元，低於先前預估的4億歐元。

愛迪達發言人表示，最近的Yeezy庫存銷售賺進1.5億歐元獲利，將持續把銷售所得捐贈給慈善團體，但未透露具體金額。

愛迪達也說，「本公司上季表現再度受到Yeezy庫存銷售的正面影響之際，愛迪達的基本事業發展也優於預期」。

該公司預估，若不計與Yeezy與策略評估的一次性影響，今年預料將出現1億歐元的營業利益，同樣優於先前預測的損益兩平。

愛迪達表示，受歐元匯率強於一年前影響，第3季歐元營收年減6%至60億歐元，但不計匯率影響的營收成長1%，毛利率 提高0.2個百分點至49.3%。上季營業利益則年減27.4%至4.09億歐元，營業利益率降至6.8%。

分析師也正面回應愛迪達最新的上修財測行動。RBC分析師達哈尼亞說，雖然他已預期愛迪達會上調全年財測，但「細節暗示2023年第3季表現優於預期，不管是基本事業、還是Yeezy的相關銷售」。

花旗分析師蕭維特預估，若不計Yeezy，愛迪達上季不計匯率影響的銷售將轉為成長2%，「這是邁向更正面明年展望的轉型年第一步」。