我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自助選購也要收小費 民調：三分之二消費者反感

Fed兩周後會升息？只剩1/4分析師說YES 且降息要等更久

愛迪達虧損縮小在美ADR應聲漲

編譯簡國帆／綜合外電
愛迪達上修全年財測，不僅預估今年虧損將縮小，且提高營收預測。 （路透）
愛迪達上修全年財測，不僅預估今年虧損將縮小，且提高營收預測。 （路透）

由於Yeezy鞋款庫存消化情況優於預期，德國運動用品大廠愛迪達（Adidas）17日上修全年財測，不僅預估今年虧損將縮小，且提高營收預測，為三個月來第二度上調全年財測。愛迪達在美股掛牌的ADR當日收盤應聲飆漲4.9%，18日在德國股市也大漲逾4%。

根據愛迪達的第3季初步財報，今年營業損失初估約1億歐元（1.06億美元），遠少於7月預測的4.5億歐元，不計匯率因素的營收將下滑低個位數百分比，減幅也小於先前預測的中間個位數百分比。

在饒舌歌手Ye發表一連串爭議言論後，愛迪達去年10月終結和Ye打造「Yeezy」品牌的合作關係，造成價值約12億歐元的球鞋庫存，但該公司5月底以來持續強力銷售Yeezy的剩餘存貨，有助縮小虧損，現在預期Yeezy剩餘庫存的潛在一次性減記影響降至約3億歐元，低於先前預估的4億歐元。

愛迪達發言人表示，最近的Yeezy庫存銷售賺進1.5億歐元獲利，將持續把銷售所得捐贈給慈善團體，但未透露具體金額。

愛迪達也說，「本公司上季表現再度受到Yeezy庫存銷售的正面影響之際，愛迪達的基本事業發展也優於預期」。

該公司預估，若不計與Yeezy與策略評估的一次性影響，今年預料將出現1億歐元的營業利益，同樣優於先前預測的損益兩平。

愛迪達表示，受歐元匯率強於一年前影響，第3季歐元營收年減6%至60億歐元，但不計匯率影響的營收成長1%，毛利率提高0.2個百分點至49.3%。上季營業利益則年減27.4%至4.09億歐元，營業利益率降至6.8%。

分析師也正面回應愛迪達最新的上修財測行動。RBC分析師達哈尼亞說，雖然他已預期愛迪達會上調全年財測，但「細節暗示2023年第3季表現優於預期，不管是基本事業、還是Yeezy的相關銷售」。

花旗分析師蕭維特預估，若不計Yeezy，愛迪達上季不計匯率影響的銷售將轉為成長2%，「這是邁向更正面明年展望的轉型年第一步」。

匯率 德國 利率

上一則

美9月新屋開工率反彈 但房貸高利率恐減緩動能

下一則

戴蒙提出預警 只是未雨綢繆

延伸閱讀

超級財報季開跑 道瓊早盤漲近250點 台積電ADR漲1%

超級財報季開跑 道瓊早盤漲近250點 台積電ADR漲1%
就業市場熱爆 美股債早盤雙挫 台積電ADR逆勢漲逾1%

就業市場熱爆 美股債早盤雙挫 台積電ADR逆勢漲逾1%
伊拉克婚宴會館大火 至少100人喪生、150人受傷

伊拉克婚宴會館大火 至少100人喪生、150人受傷
提前關機 投打數據不輸人 大谷翔平仍有望奪下美聯MVP

提前關機 投打數據不輸人 大谷翔平仍有望奪下美聯MVP

熱門新聞

30年房貸利率站上自2000年以來新高。(Getty Images)

30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332

2023-10-18 16:49
從某種指標來看，美國公債市場12日遭遇2020年3月來最慘的一天，導火線是美國9月通膨數據高於預期以及12日新標售的美債需求疲弱，刺激30年期殖利率再度飆高。（路透）

2020年來最慘的一天 30年期美債殖利率又發飆了

2023-10-13 07:13
美國大型銀行警告，銀行業在存款戶的壓力下，終將不得不提高存款利率，從而侵蝕銀行獲利。(路透)

美國銀行業巨頭警告 存款利率終將上升、侵蝕獲利

2023-10-15 10:16
以色列地面部隊周六集結加薩邊境準備發動攻勢，以色列和哈瑪斯之間衝突有愈演愈烈之勢，投資人紛紛尋求避險。（歐新社）

唯恐以巴衝突演成以伊衝突 投資人嚴防美股潰堤

2023-10-14 08:29
美國10年期公債殖利率已回升到4.86%上下，進一步朝5%大關挨近。圖／路透

美債殖利率為何持續衝高？主因：這一群人回來了

2023-10-18 10:34
安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗。(路透)

美債市為何驚濤駭浪不斷？伊爾艾朗：因「三錨」全沒了

2023-10-14 12:41

超人氣

更多 >
紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆

紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆
30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332

30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332
美名校學生團體挺巴勒斯坦 三學生領袖被律師事務所取消錄取

美名校學生團體挺巴勒斯坦 三學生領袖被律師事務所取消錄取
2原因讓全美「家庭財富」大增 增幅創30年紀錄

2原因讓全美「家庭財富」大增 增幅創30年紀錄
劉亦菲穿禮服配洞洞鞋 網友譏「像踩便便一樣」

劉亦菲穿禮服配洞洞鞋 網友譏「像踩便便一樣」