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美零售銷售強勁 優於預期 餐廳、汽車業表現亮眼

編譯任中原、林奇賢／綜合外電
美國9月零售銷售強勁，Fed年底前再次升息機率升高。（路透）
美國9月零售銷售強勁，Fed年底前再次升息機率升高。（路透）

美國9月零售銷售強勁，且遠優於預估，顯示家庭需求持續強勁，消費力道持續不衰，第3季經濟成長可能更強；不過由於消費強勁，加上9月消費者物價指數（CPI）升幅高於預估，可能使Fed在年底前再次升息。美債殖利率及美元匯率17日早盤走高，美股開低走低。

美國商務部17日公布，9月零售銷售整體銷售額比8月大增0.7%，遠高於市場預估的0.3%增幅，而且8月的增幅也從0.6%上修到0.8%；扣除汽車之後的核心銷售額比8月增加0.6%，高於預估的0.2%，且8月增幅更從0.6%上修到0.9%；扣除汽車與汽油之後的雙核心銷售額也比8月增加0.6%，高於預估的0.1%，而8月增幅由0.2%上修到0.3%。

扣除食品服務業、汽車交易商、建材零售店以及加油站等項目之後，控制組銷售額月增0.6%，高於預估的0.1%，8月時的增幅由0.1%上修到0.2%；控制組是計算國內生產毛額（GDP）中消費支出的依據，顯示第3季GDP數據將相當亮麗；經濟學者預估成長率將達5.1%，遠高於第2季的2.1%。

在13個大項中，有八項銷售額都增加，尤其是餐廳、酒吧、汽車銷售業及親身照料業，銷售最強。

零售銷售強勁，顯示儘管最近通膨升高，且薪資升速減緩，但就業依然強勁，9月非農就業人數激增36萬人，使美國民眾仍能夠繼續花錢。不過消費面仍有逆風，包括卡費拖欠率達到11年來高點，且利率持續上升，加上數以百萬計的學貸債務人將從10月起恢復還款，以及疫情期間的超額儲蓄逐漸消耗，都將削弱民眾後續的消費能力。

另外，德勤（Deloitte）調查發現，今年美國消費者在年終假期購物季的平均支出預計達到1,652美元，較去年增加14%，這是在8月底到9月初訪調4,330人的結果。

年收入介於5萬美元到9萬9,999美元的家庭，今年支出料將增加26%至1,534美元；年收入20萬美元以上的家庭，今年支出料將增加22%，攀抵3,922美元。

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