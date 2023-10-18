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Fed官員再唱鴿調 費城聯準銀總裁：不應考慮進一步升息

編譯葉亭均／綜合外電
聯準會再有官員釋出鴿派看法。 (路透資料照片)
聯準會再有官員釋出鴿派看法。 (路透資料照片)

聯準會（Fed）再有官員釋出鴿派看法，費城聯邦準備銀行總裁哈克（Patrick Harker）16日表示，Fed不應考慮進一步升息，此時許多美國小企業正艱困地應付央行迄今的緊縮政策；芝加哥聯準銀總裁古斯比（Austan Goolsbee）則說，美國通膨放緩是一種趨勢，而非一時的曇花一現，這是「不可否認的」。

哈克在一場線上活動演說後回答提問，他說：「小企業確實很難取得融資」；「一些和我談過的銀行人士擔心，在利率進一步上升的環境下，這些企業的商業計畫無法實現。今夏我聽到許多這樣的警告」。

哈克說：「這就是為什麼我們應該維持利率穩定的原因。我們現在不應該考慮任何升息…我們應該讓小企業安然度過難關」。

最近幾個月，哈克一直屬於Fed最鴿派陣營，他認為Fed已將利率提高到足以抑制通膨的水準，在通膨壓力減弱的環境下，Fed已完成升息。哈克今年有決策投票權。

另據英國金融時報（FT）16日報導，芝加哥聯準銀總裁古斯比受訪時表示，「有很多人說，與過去相比，通膨呈下降趨勢，這正是我們所希望的」；「不可否認，這是一種趨勢，並非某個月的曇花一現...我們必須寄予希望並密切關注，以確保這種趨勢延續下去」。

古斯比否認使通膨率回到Fed的2%目標方面進展停滯。另外，他承認，租金和其他住房通膨經過幾個月的下降後出現逆轉，是一個「負面的意外」，值得「適當謹慎關注」。

美國最新通膨報告顯示，9月消費者物價年比上揚3.7%，高於預期。與住房相關、飯店住宿與休閒服務相關的成本意外上揚，使得剔除波動率較高的糧食與能源價格後的核心通膨率依然堅穩。

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