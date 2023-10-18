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AI推動 美國科技巨頭市值一年內大增2.4兆元

財經新聞組／綜合報導
AI是大型科技股的最新成長密碼。（路透）
AI是大型科技股的最新成長密碼。（路透）

創投公司Accel的最新報告顯示，由於人工智慧(AI)的炒作，美國科技巨頭的市值在一年內增加了2.4兆元。

Accel在年度Euroscape報告中表示，蘋果、微軟、Alphabet、亞馬遜和輝達(Nvidia)等大型科技公司的股價較去年同期上漲36%。

Accel的Euroscape指數今年來上漲29%，其中還包括Salesforce、Palantir和Unity等大量雲端和軟體即服務(SaaS)品牌。

Accel數據顯示，以科技股為主的那斯達克指數在18個月內就重回歷史高點的80%，比1990年代互聯網泡沫破滅後更快的反彈；那指花了大約14年才達到這個里程碑。

Euroscape企業的遠期本益比也回到新冠疫情爆發前10年的平均水平，即未來12個月收入的6.1倍。

Accel 指出，AI是2023年推動雲端和SaaS效能的主要技術，原因不難理解。

全世界都在熱議生成式AI工具，例如OpenAI的ChatGPT、Google的Bard和Anthropic的Claude。

美國在產生AI融資交易方面處於領先地位，OpenAI和Anthropic等公司籌集了數十億元。OpenAI籌集最多，達100億元；而Inflection則以13億元位居第二。

獨角獸公司的數量恢復到新冠疫情爆發前的水平，AI在其中所占的比例也更大。在歐洲和以色列，40%的新獨角獸企業屬於生成式AI領域；美國的比率為80%。

今年對科技業來說是艱難的一年，隨著投資人對該產業越來越謹慎，融資和估值急劇下降。

科技公司往往將成長和擴張置於短期利潤之上。但由於利率上升，投資人一直在將資金從高成長押注上撤出，使得資本成本更加昂貴。

在此同時，Euroscape企業的成長率從2021年第1季的平均68%下降到2023年第2季的23%。同期自由現金流平均從-9%增加到+5%。

今年，科技巨頭的交易活動遇到障礙，因為監管機構擔心這些公司規模太大而對其進行規範。

Accel指出，今年只有10筆交易涉及大型科技公司，比前幾年大幅下降。2021年，以FAANG為首的收購交易達到27起，2022年則有26起。

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