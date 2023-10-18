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高盛獲利年減33% IPO業務佳

財經新聞組／綜合報導

高盛第3季獲利降幅低於預期，因為撮合交易的初步復甦抵消了金融科技業務和房地產投資的減記。

這家華爾街巨頭表示，其淨利較上年同期下降33%至20.6億元，每股5.47元。高於LSEG分析師平均預期的每股5.31元。

執行長所羅門(David Solomon)在財報聲明中表示：「如果條件保持有利，我還預計資本市場和戰略活動將持續復甦。」

高盛是9月備受矚目的首次公開發行(IPO)的承銷商，其中包括軟銀集團的晶片設計公司Arm Holdings和雜貨配送應用Instacart。

這些股票發行引發人們對IPO市場復甦的樂觀情緒，但上市後的糟糕表現以及對德國涼鞋製造商勃肯公司(Birkenstock)的冷淡反應，引發各方質疑。

隨著債務承銷活動的恢復和IPO市場的回暖，高盛的投資銀行費用為15.5億元，與去年基本持平。

高盛進軍消費銀行業務命運多舛，3年來損失了30億元，持續為業務帶來壓力。

該行對GreenSky進行了5.06億元的減記。Greensky為消費者提供家居裝修貸款；如今已被出售給以Sixth Street Partners為首的投資公司財團。

高盛在去年以17億元價格收購Greensky，即使該交易在2021年首次曝光時估值為22億元。高盛第2季對GreenSky減記5.04億元。

房地產投資是另一個拖累獲利的因素。該銀行提列了3.58億元的減損費用，而第2季為4.85億元。

這對其資產和財富管理部門的收入造成壓力；該部門營收下滑20%至32.3億元。

所羅門已將公司的重點轉移回其傳統優勢：投資銀行和交易，並致力於在資產和財富管理領域實現成長。

高盛 投資 房地產

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