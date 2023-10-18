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財報季起步佳 獲利衰退不再

財經新聞組／綜合報導

關於獲利衰退結束的說法，目前已經通過第一次檢驗。

根據美國商銀研究部股票策略團隊的數據，在32家史坦普500指數個股公布財報後，它們的每股獲利平均超出華爾街預期9%。總體而言，在經歷兩季下滑後，史指成分股的每股獲利較去年同期成長1%，代表美國企業的獲利衰退可能已經結束。

在最新研究報告中，RBC Capital美股策略主管卡爾瓦西納(Lori Calvasina)表示，雖然存在「宏觀阻力」，但財報季起步「穩健」。

重要的是，即使面臨黏性通膨和聯準會利率長期偏高等挑戰，RBC Capital仍調升史指每股獲利預期。該投行對近期宏觀走勢的最新核算推高了預測，預計2023年史指獲利將由220元升至223元，2024年將由229元升至232元。

不過，雖然對第3季獲利的預期提高可能意味著該指數的前景更加光明，但卡爾瓦西納的2023年史指目標價保持在4250點不變，因為該策略師指出，史指每股獲利只是推動預測的幾個因素之一。

當目光不僅限於獲利時，卡爾瓦西納仍然發現宏觀情況不穩定。她指出，「我們對9月底以來史指財報電話會議記錄的審查顯示，宏觀經濟正在造成影響。」「企業繼續強調消費者的韌性，他們在支出方面變得更加挑剔。我們也在了解包括通膨和利率政策在內的宏觀不確定性如何影響需求和支出，但這更多是在企業方面。定價評論仍然褒貶不一，其中相當多的重點是其如何調節。」

不過，財報季剛開始，企業財報數據似乎推動了股票走勢。自10月10日百事公司公布強勁業績以來，史指已上漲近1%。（財經新聞組）

股票 利率 華爾街

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