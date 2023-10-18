消費類股股價 走勢反向墊底

美國股市走勢墊底的許多股票 有一個共同點：它們都是消費導向型類股。

在史坦普500 指數中，有20多檔消費必需品和非消費必需品股票在10月創下52周新低。其中包括Dollar General和目標百貨（Target）等零售商 、卡夫亨氏（Kraft Heinz）和Conagra Brands等食品公司，以及高樂氏（Clorox）和高露潔棕欖（Colgate-Palmolive）等消費品公司。

儘管美國經濟總體似仍在蓬勃發展，但各家零售公司都暗示，消費者在購物方面開始變得更謹慎。最近消費類股的下跌還適逢美國公債殖利率快速上升，這降低了消費必需品類股的吸引力，因它們通常被視為股息股。

史坦普500指數已較7月31日觸及的今年高峰回跌4.7%，同期SPDR史坦普零售指數ETF下跌11%，這檔ETF涵蓋百貨公司、其他服裝公司、汽車公司和藥妝店等78家零售商的股票。史坦普500指數今年迄今仍累計上漲14%，上述零售指數ETF同期跌0.4%，創2017年以來的最大差距。

投資人和分析師表示，汽油價格上漲、信貸條件收緊和通膨頑固等因素開始困擾許多消費者。美國消費者信心指數已連兩月下降，凸顯美國人對自身財務狀況和經濟健康狀態愈發感到不安。