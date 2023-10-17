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美30年期公債殖利率波動程度 寫疫情初期以來之最

編譯陳苓／綜合外電
美國長天期公債出現2020年3月疫情爆發以來最激烈的波動。 （路透）
美國長天期公債出現2020年3月疫情爆發以來最激烈的波動。 （路透）

美國政府大肆發債，供給飆升壓抑公債買氣，推升與公債價格呈反向走勢的殖利率。但與此同時，中東衝突又觸發公債的避險買盤，兩股勢力互相拉扯之下，讓長債出現2020年3月疫情爆發以來最激烈的波動。

彭博資訊報導，在過去五個交易日來，美國30年期公債殖利率每日上下震盪近13個基點，波動幅度寫三年多來之最，更是過去年十年單日平均值的三倍以上。30年期公債殖利率在17日亞洲盤，跳增5個基點升至4.9%以上。

美債殖利率在2020年3月時也曾出現單日大幅波動，主要是疫情爆發，促使全球投資人擁抱現金。

30年期公債殖利率本月突破5%，為2007年來首見，反映出對Fed政策長期緊縮的焦慮。本月12日公債標售市場反應欠佳，也凸顯公債供給日增引發的緊張情緒。然而，中東戰火擴大的威脅，帶動避險需求，使殖利率上周重挫三天。

普徠仕（T. Rowe Price Associates）投資組合經理人所羅門說：「殖利率極度倒掛，接著回復至較正常的曲線時，歷史而言是買債的最佳時機。然而，我們對上漲殖利率依舊感到憂慮，美國仍會供給巨量（債券）。」

殖利率 疫情 投資

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