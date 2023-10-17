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葉倫:利率將維持較高水準

編譯陳律安／綜合外電
美國財政部長葉倫（歐新社）
美國財政部長葉倫（歐新社）

美國財政部長葉倫16日接受英國電視台Sky News訪問時說，美國利率可能維持在較高水準，但她堅稱美國經濟狀況仍良好，可同時支應陷入戰火的烏克蘭和以色列

葉倫說，美國聯邦債務占國內生產毛額（GDP）的98%，而利息支出仍在可控範圍，「較高利率可能持續下去，但這也不是那麼明確的事。我們的財政情勢絕非無法解決；我們必須緊盯財政路徑。」

此時正值投資人似乎對美國公債發起抵制，近來公債標售的需求疲弱，包括上周30年期的公債標售。預算赤字擴大、聯準會（Fed）的量化緊縮與升息行動，造成近來美債殖利率急升。

國會預算辦公室（CBO）上周說，止於9月底的上個財政年度，聯邦預算赤字為1.69兆美元，高於前一年度的1.38兆美元，其中歲收減少9%，但支出只下降1%。

路透報導，Fed主席鮑爾定19日在紐約經濟俱樂部發表談話，這可能是Fed下月初開會前，最後一場決策官員重要談話。分析師預期，鮑爾將說明對近期債券殖利率勁升的看法。

報導指出，Fed兩周後的會議或許不會升息，但Fed官員也不會說長達19個月升息周期已經結束，鮑爾這場公開講話顯然面臨艱難的訊息溝通挑戰。在鷹鴿兩派都有強化立場的論據之下，鮑爾勢必得提出一套合理說法，既不會引發外界認為金融狀況緊俏程度已足夠使通膨回落至2%目標，也不會引發外界擔心聯準會必須再升息，以打壓通膨。

葉倫受訪時也提到，目前仍難以評估以巴衝突對經濟的衝擊，影響程度取決於其他地區是否捲入戰爭，「現在要評估是否會有嚴重後果仍為時尚早」。她說，美國希望避免敵對情勢從以色列和加薩擴散出去的局面。

葉倫指出，美國可同時支應烏克蘭和以色列，「美國當然負擔得起支持以色列和其軍事需求，我們可以、也必須支持與俄羅斯陷入苦戰的烏克蘭。」

白宮正向國會尋求援助烏克蘭和以色列的資金，但隨著眾議院議長難產而陷入困境。國安顧問蘇利文在CBS電視台的「面對國家」節目上表示，所需的軍援資金將遠超20億美元。

殖利率 以色列 鮑爾

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