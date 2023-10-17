重擊密碼共享後 Netflix可能漲價

Netflix 打擊密碼共享的努力可能使其第3季訂戶數量增加約600萬，預計這將為這家串流媒體先驅在18日公布財報時推升股價上漲。

作為唯一獲利的主要串流媒體，Netflix今年拒絕與迪士尼 等競爭對手一起提高無廣告訂閱方案價格，而是限制家庭以外的密碼共享，以吸引超過1億使用其服務的非訂戶觀眾。

伯恩斯坦分析師表示：「Netflix現在與公用事業非常相似。」「被貼上公用事業標籤後的挑戰，是在業務成熟後如何繼續尋求成長。」

在號召讓好萊塢陷入混亂的罷工 5個月後，美國作家協會(WGA)上周批准了與各大電影公司的新合約。

然而，Netflix憑藉其更大的國際影響力和強大的內容，相當從容地承受住了這次罷工。

分析師表示，預計Netflix將在未來幾個月內提高無廣告方案的價格，以吸引更多訂戶升級訂閱層級，廣告有助於為每個用戶帶來更多收入。

分析師表示，到目前為止，在打擊密碼共享後大多數訂閱Netflix的新觀眾都選擇無廣告方案。廣告版標準套餐每月費用為6.99元，而無廣告套餐起價為15.49元。

Insider Intelligence分析師班尼斯(Ross Benes)表示：「利用這些策略，Netflix明年的廣告支援收視率可能會增加一倍。」他預計Netflix將隨著逐步擴大向用戶展示更多廣告，從而趕上競爭對手。

根據Visible Alpha估計，截至9月的第3季，廣告業務預計將為Netflix帶來約1.881億元的收入，訂閱用戶數量將增加280萬。

根據LSEG的數據，華爾街預計該串流媒體將實現最強勁單季訂閱用戶成長。第3季營收可能成長7.7%達到85.4億元，這是5季以來最快的成長。這要歸功於包括最新一季《性愛自修室》和《維琴河》在內的強勁節目。