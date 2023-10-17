殖利率雖回升 道指漲314點

美股收高，交易員等待大量企業財報，對國債殖利率 上升不以為然。

道瓊工業指數上漲314.25點或0.93%收3萬3984.54點，創9月以來最佳單日表現。史坦普500指數上漲45.85點或1.06%收4373.63點；那斯達克指數上漲160.75點或1.2%收1萬3567.98點。

Nike和Travelers Companies領漲道指，漲幅約2.1%。史指所有11個類股盤中都走高。

本周財報季即將到來，有11%的史指企業將公布業績。知名公司包括嬌生公司、美國商銀、Netflix和特斯拉。

其他企業的財報顯示財報季有個良好開局。經紀公司嘉信理財(Charles Schwab)第3季每股獲利超出華爾街 預期，股價上漲4.66%。

由於殖利率和油價 上漲、通膨居高以及中東衝突，部分華爾街人士正準備迎接年底前更大的波動。但合眾銀行財富管理資深副總裁埃里克森(Lisa Erickson)表示，對獲利的關注可以在短期內為投資人帶來樂觀情緒。

以色列軍方周末繼續敦促居民撤離加薩北部，因為人們普遍預期會發生地面入侵。美國國務卿布林肯16日在與以色列總統赫爾佐格的會晤中，承諾美國會提供支持。

美國10年期公債殖利率上漲約8個基點至4.712%，而隨著投資人解析戰爭的最新消息，油價下跌。