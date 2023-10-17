美股最錢線/跌勢恐將持續 年底探3900點

摩根史坦利投資長威爾森(Mike Wilson)表示，美股7月見頂以來的跌勢將持續，因利空催化劑已湧現，史坦普500指數年底目標為3900點。

他表示，股市近期下跌主受美債期限溢價再定價推動，債券殖利率 上升為股票 估值構成壓力；即使沒有衰退，企業獲利亦不足以支持指數在4200至4300點水準。

他也指出，美國最新通膨數據符合聯準會 將利率維持更高水準更長的論述，財政政策仍為股市最大風險之一，因兩黨不能對開支有共識，對明年經濟成長構成實際拖累。

以哈衝突可能導致油價急升成為變數。威爾森說：「市場的解讀是：這是一場獨立的衝突，目前還不是一場會擴散的地區衝突。但如果油價真的因此開始飆升，那麼我將會更加擔心股票獲利率。」

但他同時指出，若聯準會明年降息，商品、原料及能源類股應該會反彈，中小型股會有另一輪牛市。科技或成長股一般亦會在上周期表現良好，但認為下次上升會為更具特殊性。

不過威爾森認為，2024年下半年美股獲利將出現反彈，但目前最好堅持選股，因為情況在好轉之前會變得更糟。

他在接受採訪時說：「現在正處於這種『繁榮─蕭條─繁榮』的過程中。」預計隨著美國經濟放緩，未來6到9 個月的獲利仍將面臨壓力。他今年的史指每股獲利目標為185元，在華爾街各分析師中最低；而他對2024年的史指每股獲利預測為228元，預計將反彈23%。

威爾森說，隨著聯準會將調降基準利率的想法被拋到九霄雲外，市場正在回歸現實，即無論是否出現經濟衰退，股票在指數層面都被高估。平均股價在2月初達到頂峰，但即使部分股票的價格下降，其基本面仍然缺乏吸引力。（財經新聞組）